CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
|

Электронный документооборот в муниципалитете: меньше ошибок, выше эффективность работы

Финансовый отдел Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области использует в работе систему электронного документооборота «Этлас» версии 6.6.

Работа государственных и муниципальных учреждений строго регламентирована. Документы сопровождают каждый этап рассмотрения проблемы, выработки, согласования и принятия решения. При этом для каждого вида документов существует свой порядок оформления. Ошибки здесь могут привести к тому, что документ на очередном этапе работы с ним вернут на доработку — это потеря времени, затягивание сроков рассмотрения, задержки в решении задачи.

Системы электронного документооборота в подобных случаях не только сводят ошибки к минимуму, но и ускоряют прохождение документа по пути «подготовка решения — согласование и утверждение — исполнение — передача в архив».

Выбор программного обеспечения СЭД для внедрения в работу Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области был сделан в пользу отечественной разработки — системы электронного документооборота «Этлас» версии 6.6.

Установку и настройку программного обеспечения СЭД провели специалисты разработчика программного обеспечения — компании «Этлас».

Установка СЭД включала в себя: удаленное обследование существующего документооборота аппарата администрации — для этого сотрудникам учреждения было предложено заполнить опросные анкеты, сведения из которых уточнялись в ходе консультаций; инсталляцию программного обеспечения СЭД; регистрацию в системе учетных записей пользователей; построение в системе структуры архива с распределенными правами доступа для разных пользователей и групп пользователей; формирование карточек различных типов документов; настройку правил автоматического наименования, нумерации и размещения документов; разработку и внедрение нескольких указанных заказчиком бизнес-процессов.

После установки и настройки программного обеспечения специалисты технической поддержки «Этлас» провели инструктаж администраторов системы, ответили на их вопросы и дали рекомендации по дальнейшей работе.

Впечатления сотрудников финансового отдела Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской о системе электронного документооборота «Этлас» были положительными. Они отметили простой интерфейс программы, оценили ее возможности по автоматизации делопроизводства и выразили надежду, что переход от ручной обработки электронных документов к автоматизированным операциям в СЭД «Этлас» позволит освободить сотрудников финотдела от рутины, снизить количество ошибок и повысить эффективность работы всего аппарата Администрации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Лучшие ИТ-проекты и решения получили премии CNews Awards 2022

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Наша задача — не дать дискредитировать меры поддержки ИТ-отрасли

В России строят спецсайт для простых и скоростных госзакупок по 44-ФЗ

Российские производители электроники требуют ограничить ввоз в Россию иностранных ноутбуков, ПК и серверов

CNews выпустил рейтинг доходов 185 федеральных ИТ-чиновников

Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Новые SSD от Digma: достойная альтернатива западным накопителям

Электротранспорт в России: отечественные авто и технологии, которые уже работают

Как установить российские приложения, удаленные из App Store и Google Play: инструкция для смартфонов

Показать еще

Наука

Найдена часть звездного каталога Гиппарха, который ученые искали веками — ему больше 2000 лет

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды
Показать еще
CNEWS TV
Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
CNews FORUM: Экономика России устояла — цифровое развитие продолжается...
CNews FORUM 2022 в эфире телеканала «Россия-24»
НТВ рассказал о заявлении главы Минцифры на CNews FORUM