«Ростелеком» обеспечивает киберзащиту правительства Камчатского края

Министерство цифрового развития Камчатского края внедрило единый комплекс сервисов информационной безопасности «Ростелеком-Солар». Решение включает 13 сервисов и обеспечивает защиту 35 органов исполнительной власти и подведомственных учреждений региона. Полный запуск проекта реализован за 1 месяц.

«Ростелеком-Солар» реализует в проекте функции внешнего Security Operations Center (SOC): мониторинг и реагирование на инциденты, продвинутую защиту сетевой инфраструктуры, электронной почты и конечных узлов, защиту периметра и ключевых онлайн-ресурсов правительства Камчатского края, взаимодействие с Главным центром ГосСОПКА, управление навыками кибергигиены сотрудников и др. Так, в рамках мониторинга за прошедший квартал в госсистемах Камчатского края было выявлено около 500 инцидентов ИБ.

Злоумышленники сегодня преследуют цели дестабилизации обстановки в стране за счет показательных взломов и нарушения доступности социальных электронных услуг. При этом региональные органы исполнительной власти находятся в фокусе внимания как высококвалифицированных группировок, так и хактивистов-одиночек. По данным центра противодействия кибератакам Solar JSOC, с февраля 2022 г. количество кибератак на органы власти выросло на 12%.

«Ранее никто не передавал на аутсорсинг обеспечение информационной безопасности на уровне правительства целого субъекта, это первый подобный опыт в России. При этом комплексное обеспечение безопасности – важнейшая составляющая программы цифровой трансформации региона, направленная на поддержание устойчивости инфраструктуры и доступности цифровых услуг для граждан. Сервисная модель дала нам возможность эффективно решить сразу несколько вопросов: получить высокий уровень защиты силами экспертов крупнейшего SOC и прозрачную систему управления ИБ, компенсировать дефицит профильных кадров, снизить совокупные расходы на кибербезопасность и сделать их плановыми», – сказал министр цифрового развития Камчатского края Николай Киселев.

«Наш подход состоит в том, чтобы предоставлять заказчику не ряд технологий, а работающую бизнес-функцию, включающую и процессы, и необходимую экспертизу. Мы обладаем обширным опытом в этой сфере, но проект, который будет реализован в Камчатском крае, уникален своим масштабом. В рамках единой парадигмы будет обеспечена комплексная защита целого региона от киберугроз любого уровня. Считаю, что наш совместный проект может стать стандартом обеспечения кибербезопасности органов власти и в других регионах», – сказал вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности, генеральный директор компании «Ростелеком-Солар» Игорь Ляпунов.