Правительство Ивановской области обновило систему документационного управления «Приоритет» для ускорения процесса работы с обращениями граждан

С 2011 г. Правительство Ивановской области использует систему документационного управления «Приоритет» (СДУ «Приоритет») для работы с документами на базе российской платформы Docsvision. Об этом CNews сообщили представители Digital Design.

Правительство области включает 29 департаментов, управлений, комитетов и служб с собственным делопроизводством. Это более 900 сотрудников, которые ежедневно используют систему для оперативного расписания резолюций, согласования и утверждения проектов электронных документов с использованием электронной подписи, ответов на обращения граждан.

За годы использования системы был проведен ряд работ по ее оптимизации с целью улучшения производительности и функциональности. В частности, осуществлена интеграция СДУ и системы обращения граждан, а также систем межведомственного (МЭДО) и электронного документооборота. Ивановская область стала одной из первых областей России, подключившихся к МЭДО для осуществления служебной переписки. Кроме того, в системе было реализовано решение для мобильной работы руководителей – «Автоматизированное рабочее место» (АРМ). В 2019 г. были выполнены работы по обновлению платформы Docsvision и миграции с СУБД Microsoft SQL на Postgres Pro, которая входит в единый реестр российского ПО. Правительство области тщательно следит за ИТ-тенденциями и осуществило проект, в рамках которого были определены возможные сценарии применимости в системе алгоритмов машинного обучения.

В 2021 г. в целях соответствия новым требованиям (совместный приказ Минцифры России и ФСО России) для обеспечения возможности обмена электронными документами и уведомлениями по МЭДО Правительство Ивановской области дало старт новому проекту по оптимизации СДУ «Приоритет». В рамках него были обновлены все компоненты системы, осуществлен переход на сервера с актуальной версией ОС и перенос базы данных и виртуальных машин СЭДО аппарата Правительства области в виртуальную среду Брест. В результате проведенных работ обеспечена возможность обработки данных МЭДО в формате новой версии.

Развитие СДУ «Приоритет» в Ивановской области позволит не только оптимизировать внутренние процессы обработки документации, но и улучшить коммуникацию между сотрудниками, что повлияет на ускорение процесса работы с обращениями граждан.

Начальник департамента развития информационного общества, Михаил Хохлов: «Ежедневно в СДУ “Приоритет” обрабатывается более 200 внутренних, 900 входящих документов и более 70 обращений граждан. Уверен, что оптимизация системы в соответствии с новыми требованиями Законодательства позволит увеличить данные показатели и улучшить качество работы наших сотрудников в системе в целом. Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжим дальнейшее совершенствование».