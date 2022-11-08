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На «Доброделе» теперь можно наблюдать онлайн за ходом строительства дома

В модуле «Подмосковные стройки» портала «Добродел» появилась новая опция. Теперь можно смотреть трансляцию со строительных площадок Московской области в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Чтобы пользоваться электронными сервисами в Подмосковье было еще удобнее, мы внедряем новые технологии. Жители региона могут в любое время открыть модуль «Подмосковные стройки» и посмотреть трансляцию строительства объекта. В модуле размещены порядка 1300 многоквартирных домов», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Модуль «Подмосковные стройки» на портале работает, чтобы жители получали больше информации о строящихся объектах в Московской области. В сервисе размещены все многоквартирные дома и социальные объекты региона.

Новой опцией в «Подмосковных стройках» могут воспользоваться все желающие. Для этого нужно открыть портал «Добродел», найти вкладку «Стройка» и перейти на карту. Далее следует найти на ней интересующий объект и открыть карточку. В ней будет указана информация: адрес, наименование жилого комплекса, застройщик, статус и ход строительства, дата ввода в эксплуатацию. Если на строительной площадке размещена камера, то пользователю доступна кнопка «Смотреть трансляцию». Необходимо нажать на нее, чтобы посмотреть видео с камер.

Дополнительно в «Подмосковных стройках» можно следить за выявленным самостроем и аварийными объектами.

Проект «Добродел» запустили в Московской области 1 октября 2015 г. Сервис предназначен для оперативного решения проблем жителей региона.

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