Дмитрий Чернышенко: На платформе «Гостех» запущена Государственная информационная система «Физическая культура и спорт»

На платформе «Гостех» в промышленную эксплуатацию запущена вторая государственная информационная система (ГИС) – «Физическая культура и спорт» (ФКиС). Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Система разработана на платформе из импортозамещенных компонентов с применением всех необходимых мер информационной безопасности.

«Государственная информационная система “Физическая культура и спорт” создана на базе отечественных цифровых решений. Это удобный инструмент управления спортивной отраслью, призванный объединить сервисы для всех, кто занимается спортом – это более 65 млн человек. Спортивные учреждения смогут пользоваться ей бесплатно, предоставляя услуги гражданам. На данный момент в системе уже доступен сервис по присвоению спортсменам званий и разрядов, размещен единый календарный план спортивных мероприятий. Субъекты, спортивные федерации и школы приступили к регистрации и размещению информации на платформе», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Еще одним сервисом новой информационной системы Минспорта станет запись ребенка в спортивную школу с помощью портала «Госуслуг». Она будет доступна на всей территории страны после принятия необходимых изменений в закон о спорте, проект которого разработан Минспортом России.

Вице-премьер также отметил, что все запускаемые на платформе «Гостех» сервисы и компоненты можно переиспользовать. Это сокращает сроки разработки ГИС и ускоряет их ввод в эксплуатацию. А за счет размещения в «гособлаке» стоимость работ снижается в несколько раз. Кроме того, до конца 2022 г. планируется внедрить мультитенантную версию платформы «Гостех».

Министр спорта России Олег Матыцин добавил, что сервисы системы направлены на решение повседневных задач спортсменов, любителей, тренеров, организаторов соревнований и других участников спортивной отрасли.

«Мы живем во время глобальной цифровой трансформации. Чтобы уверенно двигаться вперед, необходимо повышать свою грамотность в этой сфере и использовать все ее преимущества. Цифровые технологии создают условия для повышения качества жизни людей, и спортивная сфера должна идти в ногу со временем. ГИС ФКиС нацелена повысить эффективность государственного управления в сфере физической культуры и спорта. Система формирует современные механизмы взаимодействия между всеми представителями отрасли», – подчеркнул Олег Матыцин.

«Создание ГИС ФКиС для нас уникальный опыт. Это единственная централизованная система спортивной отрасли и первая глобальная информационная система Минспорта России. Вместе с Минспортом мы разработали архитектуру, реализовали интеграцию с порталом “Госуслуг” и спроектировали более трехсот новых цифровых сервисов в рамках работы над доменом «Спорт», — сообщил директор ФКУ «Гостех» Василий Слышкин.

Ранее на единой цифровой платформе «Гостех» запущена первая государственная информационная система Росимущества «Федеральное имущество онлайн».