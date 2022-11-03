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Сайты школ и муниципалитетов Удмуртии перешли на единую платформу «Госвеб»

В Удмуртии сайты школ и органов местного самоуправления полностью перешли на платформу «Госвеб». Это 573 информационных ресурса: 543 школы и 30 муниципальных образований. Об этом CNews сообщил представитель Министерства цифрового развития Удмуртской Республики.

«Удмуртия стала одним из 17 пилотных регионов по внедрению информационной платформы «Госвеб». Первопроходцами в регионе стали школы и муниципалитеты, у которых уже появились современные сайты с удобной структурой наполнения контента. Для этого Минцифра УР провела большой объём организационных, технических и образовательных мероприятий. Более 1 тыс. специалистов были обучены работе с конструктором сайтов», – сказал министр цифрового развития Удмуртской Республики Тимур Меджитов.

Сегодня школы и муниципалитеты продолжают структурировать и наполнять свои сайты информацией. Тем временем уже началась работа по подготовке к переводу на «Госвеб» детских садов Ижевска.

«Госвеб» – это единая облачная платформа сайтов органов местного самоуправления и бюджетных учреждений на базе портала госуслуг. Перевод сайтов на эту цифровую площадку обеспечивает безопасное хранение данных, размещаемых на федеральных серверах, быстрое создание сайтов из типовых шаблонов с помощью гибкого визуального конструктора в современном дизайне, стандартизацию и унифицированную навигацию сайтов. Одним из этапов внедрения платформы в каждом регионе является бесплатное онлайн-обучение и техническая поддержка.

Цифровая платформа «Госвеб внедряется в рамках национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

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