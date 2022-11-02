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550 тыс. выписок из домовой книги оформлено на портале госуслуг Подмосковья

Первая онлайн-услуга МФЦ Подмосковья «Выписка из домовой книги» появилась на региональном портале в апреле 2022 г. За полгода услугой воспользовались более 550 тыс. раз. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Услуга переведена в электронный вид относительно недавно, но уже вошла в топ-3 по популярности за 2022 г. Пользоваться ей удобно: достаточно авторизоваться на региональном портале и заполнить онлайн-заявление. Ранее для получения выписки нужно было лично посещать офис “Мои документы”», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Выписка из домовой книги» размещена на региональном портале в разделе «Гражданам» – «Личные документы» – «Специальные документы». В рамках услуги можно получить семь видов документов: выписку из домовой книги, справку с места жительства, справку о составе семьи, справку об отсутствии зарегистрированных лиц, справку по лицам, которые были зарегистрированы по адресу на день смерти, справку о жилом помещении и зарегистрированных в нем, архивную справку о регистрации. Эти документы предоставляются по многоквартирным домам, сведения о которых управляющие компании передают в центры «Мои документы».

Результат оказания услуги поступит в личный кабинет на региональном портале. В случае положительного решения это будет документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица. В личном кабинете будет предложено скачать файлы и сформировать оттиск. Оттиск содержит информацию об электронной подписи: сертификате, сроке действия, владельце, дате подписи. Чтобы получить документ с оттиском, нужно нажать на кнопку «Просмотреть содержимое», а затем «Сформировать оттиск». После этого следует обновить страницу. Файл с оттиском будет доступен для скачивания. Получать экземпляр на бумажном носителе не требуется.

Услуга предоставляется бесплатно. При оформлении заявления собственник может приложить актуальную выписку из ЕГРН. В этом случае услугу предоставят в течение одного рабочего дня. Если приложить выписку из ЕГРН не получится, то право собственности подтвердят через систему межведомственных запросов, а срок оказания услуги увеличится до семи рабочих дней.

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