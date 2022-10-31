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Вице-премьер Чернышенко: по указанию Президента переход на «Гостех» обязателен с 2023 года для ФОИВов, с 2024 года – для субъектов

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко в Координационном центре совместно с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максутом Шадаевым провёл совещание с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных органов исполнительной власти и всех 89 регионов страны. В частности, в нем приняли участие временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, первый заместитель председателя Правительства Луганской Народной Республики Юрий Говтвин, министр связи и массовых коммуникаций ЛНР Андрей Ерёменко.

Вице-премьер особо поприветствовал коллег из новых территорий: «Цифровая трансформация определена главой государства одной из 5 национальных целей. Включенность в работу по цифровизации, уверен, поможет быстрее наладить работу в различных сферах на местах».

На совещании обсудили перевод государственных информационных систем (ГИС) на платформу «Гостех» и массовых социально значимых услуг в электронный вид. Также был представлен оперативный рейтинг федеральных РЦТ и регионов и лучшие практики руководителей цифровой трансформации.

Дмитрий Чернышенко отметил, что по указанию Президента необходимо обеспечить обязательный переход и использование платформы «Гостех» при создании и развитии ГИС с 2023 г. для федеральных органов исполнительной власти, а с 2024 г. – для субъектов федерации.

«Сейчас очень важно запустить работу по выделению на «Гостехе» для всех ГИС базовых типовых сервисов, которые могут переиспользовать ФОИВы и регионы. Минцифры необходимо сформировать перечень до конца года, а также внести их разработку в ведомственные программы цифровой трансформации. Например, мы видим, что сервисы Росреестра, доступные на платформе, уже интересны многим», – сказал Дмитрий Чернышенко.

На совещании был также представлен оперативный рейтинг федеральных РЦТ и регионов. Среди федеральных министерств и ведомств его возглавили Росгвардия и Росаккредитация. В топ-5 также вошли Росмолодежь, Росприроднадзор и Минвостокразвития. Среди регионов лидерами стали Липецкая область, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская, Кемеровская и Московская области.

Еще одной темой стало выполнение поручения Президента по переводу массовых социально значимых услуг в электронный формат. На данный момент онлайн оказывается 182 из 204 услуг. План 2022 г. по переводу выполнен на 86%.

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