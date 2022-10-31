«Почта России» занялась оцифровкой корреспонденции для Минцифры

«Почта» переводит в цифровой формат всю корреспонденцию Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Отправления загружаются в систему электронного документооборота министерства с соблюдением всех необходимых норм кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

По оценкам «Почты», оцифровка входящей корреспонденции позволяет снизить временные и трудозатраты минимум на 20% в полном цикле документооборота. Электронные копии писем проще распределять, сортировать, а также контролировать получение конкретным адресатом. При этом сотрудники Минцифры не обрабатывают бумажные экземпляры, их сразу направляют на хранение.

Корреспонденцию с пометками «для служебного пользования» и «коммерческая тайна», а также с наложенным платежом оцифровывать не будут.

«В 2020 г. в разгар второй волны пандемии у нас возникла гипотеза о том, что рынку не хватает сервиса, который снял бы необходимость получать корреспонденцию в отделении. Мы запустили MVP и прогнали с одним из партнеров тестовый проект. Он позволил не только снизить затраты на обработку отправлений, но и оставить на удалённой работе часть сотрудников документооборота. Сейчас мы увеличиваем наши мощности по оцифровке, чтобы справиться с возросшим спросом на наш сервис», – отметил руководитель по развитию продукта «Оцифровка» Роман Лутковский.

«Почта России» запустила пилотный проект по оцифровке письменной корреспонденции с возможностью загрузки скан-копий в системы электронного документооборота клиентов осенью 2020 г. Во время теста «Почта» оцифровала более 10 тыс. отправлений, а после коммерческого запуска услуги в 2021 г. – более 1 млн документов разных организаций. На 2023 г. запланировано масштабирование услуги по оцифровке на большинство регионов России.

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АО «Почта России» – почтово-логистическая компания, один из крупнейших работодателей России, объединяющий 310 тыс. сотрудников. Входит в перечень стратегических предприятий. В региональную сеть «Почты России» включены 38 тыс. работающих отделений по всей стране. Ежегодно компания обрабатывает около 3 млрд почтовых отправлений.