«Горячая кнопка» поможет исправить нарушения во время отопительного сезона в Подмосковье

В мобильном приложении «Проверки Подмосковья» запущена «Горячая кнопка». С помощью модуля можно оперативно устранить нарушения температурного режима в социально значимых объектах Московской области. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Модуль «Горячая кнопка» появился в мобильном приложении «Проверки Подмосковья» в 2021 г. Он действует во время отопительного сезона и позволяет ответственным за объект оперативно находить и исправлять нарушения. К «Горячей кнопке» подключены порядка 9500 социально значимых объектов Московской области», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Если в учреждении температура воздуха не соответствует нормам, то об этом оповещает ответственный исполнитель с помощью «Горячей кнопки». Информация мгновенно передается в Министерство энергетики Подмосковья и администрацию городского округа. Далее исполнителю назначают задания в мобильном приложении «Проверки Подмосковья». По специальному чек-листу он фиксирует возможные неисправности, среди которых – отсутствие подачи теплоносителя, износ системы теплоснабжения внутри здания, аварийная ситуация на уличных сетях и т.д. Как только проблему находят и успешно устраняют, ответственный за объект подтверждает решение.

К «Горячей кнопке» подключены детские сады, школы, колледжи, университеты, центры социального обслуживания, дома-интернаты, театры, больницы, поликлиники, бассейны, спортзалы Московской области.

Приложение «Проверки Подмосковья» появилось в 2017 г. С его помощью контролируется содержание подъездов в многоквартирных домах, состояние детских площадок, парков, качество питания в школах, состояние социальных учреждений и т.д. Благодаря приложению ответственные исполнители могут оперативно исправлять недочеты в работе до появления обращений жителей.