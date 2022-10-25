На «Госуслугах» стали доступны сервисы для доноров

Минцифры России сообщило о том, что в разделе «Здоровье» на «Госуслугах» теперь доступна информация о донорстве крови и костного мозга.

Те, кто сдает кровь, смогут: увидеть историю совершенных донаций; узнать результаты анализов крови по каждой из них; скачать справку для оформления оплачиваемого дня отдыха.

Вскоре сервис позволит записываться на сдачу крови дистанционно.

Для тех, кто готов стать потенциальным донором костного мозга, на «Госуслугах» теперь работает специальная форма подачи заявления на включение в федеральный регистр.

Пересадка костного мозга требуется при лечении людей с серьезными заболеваниями крови. Для многих из них это единственный шанс выздороветь.

Чтобы записаться в регистр, нужно: выбрать на карте удобный рекрутинговый центр и подать заявление; дождаться, когда центр свяжется с вами и назначит удобное время визита; если противопоказаний не будет, вас включат в регистр, вы получите соответствующее уведомление на «Госуслугах» и, возможно, в будущем спасете чью-то жизнь.

Подробная информация о донорстве доступна на портале госуслуг.

