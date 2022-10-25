Дмитрий Чернышенко поручил профильным министерствам разработать планы развития отрасли связи

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников XXI форума «Спектр-2022». Он проходит 25-26 октября в Сочи.

Вице-премьер отметил, что отрасль связи является одним из основных двигателей экономики и выступает стержнем технологического суверенитета страны, о необходимости достижения которого неоднократно говорил Президент России Владимир Путин.

«Ключевая задача, которая должна быть реализована в самые сжатые сроки, сделать импортонезависимыми все ее элементы. На отрасли лежит ответственность за создание и развитие систем и сетей связи, обеспечение их надежной и качественной работы. Все мы понимаем: если нет связи – нет управления.

В условиях современных вызовов телекоммуникационная сфера одной из первых ощутила на себе все сложности, вызванные санкциями. На протяжении последних двух-трех лет мы уделяли повышенное внимание реализации комплекса мер по поддержке высокотехнологичного сегмента. Тем самым своевременно заложили основу формирования технологической независимости отрасли связи и дали мощный стимул для ее продолжения и масштабирования. Благодаря нашей, коллеги, совместной работе отечественная информационная инфраструктура входит в число лучших», - сказал Дмитрий Чернышенко.

Зампред Правительства напомнил, что Россия на сегодняшний день занимает шестое место в мире по доступности домашнего и мобильного интернета среди 117 стран.

«86% домохозяйств сейчас имеют возможность широкополосного доступа к глобальной сети, что на 10% больше показателя годом ранее. Устранение цифрового неравенства по всей стране позволило обеспечить доступность госуслуг и сервисов в электронном виде для граждан и организаций. Вместе с тем, при общем высоком уровне цифровизации на территории России, сохраняется отставание в развитии сетей фиксированной и мобильной связи на труднодоступных и удаленных территориях. Правительство России будет и дальше оперативно принимать необходимые точечные меры, оказывать адресную помощь важнейшим отраслям и сегментам рынка для стабилизации и поддержания технологического развития страны», - сказал вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко также сообщил, что дал поручение всем заинтересованным министерствам и ведомствам, органам государственной власти и отраслевым ассоциациями для долгосрочного планирования развития информационной инфраструктуры государства проработать планы развития отрасли связи по таким ключевым направлениям, как:

- стратегически важные технологии, исходя из задач технологического суверенитета страны;

- разработка перспективного частотного плана в привязке к выбранным технологиям и международному распределению спектра для концентрации усилий по созданию отечественного оборудования;

- разработка и создание доверенного оборудования и ПО для сетей связи;

- разработка и создание отечественной ЭКБ для оборудования связи;

- перспективы развития международного сотрудничества, в том числе в интересах экспорта отечественных решений в дружественные страны.

Особого внимания требуют вопросы качества предоставляемых гражданам услуг связи, в том числе формирования и внедрения стандартов и контроля их качества.

«От планов не отказываемся, при этом понимаем, что сейчас нужны гибкие и оперативные корректировки, в том числе в области регуляторики, направленные на снятие административных барьеров и ограничений для работы в новых условиях. В фокусе нашего внимания по-прежнему развитие перспективных технологий: тестирование сетей 5G, исследования в области сетей 6G, квантовые коммуникации, гибридные сети связи. Впереди у нас большой объем работы, нацеленной на перспективу. Уверен, что совместно мы сможем реализовать огромный потенциал развития отрасли», - сказал вице-премьер.

В завершении Дмитрий Чернышенко пожелал всем участникам плодотворной работы в новых условиях, консолидации усилий и налаживания деловых контактов для достижения поставленных целей.