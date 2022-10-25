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Авторизоваться в мобильном приложении «Добродел» теперь можно по отпечатку пальца

В мобильном приложении «Добродел» для Android появилась новая опция. Теперь можно настроить вход с использованием биометрических данных – с помощью сканера отпечатка пальца. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Мы постоянно внедряем новые функции и технологии в наши продукты. Чтобы было еще удобнее пользоваться мобильным приложением “Добродел”, мы настроили вход с использованием биометрии. Это сэкономит время и избавит от необходимости вводить логин и пароль. Однако по-прежнему сохраняется возможность авторизации через портал госуслуг или с помощью ввода данных учетной записи. Пользователь может выбрать наиболее комфортный для него способ», – отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Чтобы настроить авторизацию с использованием биометрических данных, нужно проверить, указан ли в профиле пароль для учетной записи «Добродела». Затем необходимо перейти в раздел «Настройки» приложения и установить переключатель «Вход по отпечатку пальца».

Если все сделано правильно, то при запуске мобильного приложения «Добродел» откроется экран входа по биометрическим данным. В случае успешной авторизации произойдет переход в раздел «Главная страница».

Мобильное приложение «Добродел» для Android доступно в RuStore, на платформе AppGallery и в Google Play.

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