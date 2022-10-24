На платформе «Гостех» запущена первая государственная информационная система

На единой цифровой платформе «Гостех» запущена первая государственная информационная система. Ею стал сервис Росимущества «Федеральное имущество онлайн». Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

«На платформе “Гостех” запущена первая государственная информационная система. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом стало одним из первых участников эксперимента по размещению своей ГИС на этой платформе. Команда руководителя цифровой трансформации Росимущества совместно со специалистами “Гостеха” создали “с нуля” информационную систему, которая автоматизирует работу пользователей и сотрудников ведомства. Ее сервисы спроектированы с использованием компонентов платформы и с учетом клиентоцентричного подхода, они помогают пользователям решать свои задачи максимально бесшовно и эффективно. В перспективе, за счет более активного вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого федерального имущества, например, земельных участков, увеличатся поступления в бюджет. Сервис интегрирован с единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), а также аттестован по всем требованиям информационной безопасности», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Государственная информационная система «Федеральное имущество онлайн» состоит из четырех интегрированных между собой сервисов: «Маркетплейс», «Личный кабинет заявителя», «Личный кабинет арендатора» и «Подсистема обработки обращений».

В «Маркетплейсе» собрана подробная информация об объектах недвижимого имущества казны России, реализованы фильтры и поиск по характеристикам. В «Личном кабинете заявителя» пользователи могут подать заявление и заключить сделку по выкупу или аренде выбранного объекта. «Личный кабинет арендатора» позволяет в режиме онлайн вести взаиморасчеты по договорам и решать наиболее востребованные жизненные ситуации арендаторов. «Подсистема обработки обращений» – для решения дистанционно возникающих при аренде вопросов с ведомством, а также автоматизации работу сотрудников Росимущества.

«Основная задача нашего агентства – эффективное управление и распоряжение федеральным имуществом. И цифровизация этих процессов – насущная необходимость, диктуемая временем. Участие в эксперименте по переводу государственных информационных систем на единую цифровую платформу “Гостех” – это возможность использования ранее недоступных для нас технологий и новых подходов к созданию информационных систем. Фактически мы переходим на принципиально новые отношения с нашими арендаторами и покупателями, переводим в онлайн большинство процессов, связанных с арендными отношениями и оформлением права собственности, сокращая время на оформление сделки и ликвидируя многочисленные бюрократические преграды. Благодаря простому и понятному сервису уже сегодня пользователь может подать заявление на аренду земельного участка, затратив на это не более пяти минут. Но мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем разработку. Новые сервисы будут созданы уже в следующем году», – отметил руководитель Росимущества Вадим Яковенко.

«У каждой информационной системы, участвующей в эксперименте, есть свои особенности проектирования. При проектировании системы Росимущества нам пришлось очень много работать с витринами данных “Маркетплейса”. В результате получилось удобное и современное портальное решение. Также в процессе работы был создан отдельный платежный шлюз, позволяющий оплачивать выставленные счета непосредственно из личного кабинета. Этот сервис вошел в число компонентов “Гостех” и в дальнейшем может быть переиспользован в других системах», – сказал директор ФКУ «Гостех» Василий Слышкин.

Сервис уже доступен на официальном сайте Росимущества.

«Впереди у нас много работы. В рамках исполнения поручения заместителя председателя Правительства Дмитрия Чернышенко новый сервис представлен субъектам России. Часть субъектов России выразили желание переиспользовать его для своих региональных и муниципальных систем управления имуществом», – отметил руководитель цифровой трансформации Росимущества Роман Шередин.

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«Гостех» – это облачное платформенное решение для федеральных, региональных органов власти и бизнеса с единой средой разработки, сервисными системами, маркетплейсом с возможностью переиспользования компонентов. Эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем на платформе «Гостех» стартовал в России в 2020 г.