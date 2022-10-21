С начала 2022 г. за пособием при рождении ребенка на региональный портал обратились более 16 тыс. раз

На региональном портале доступна услуга «Единовременное пособие при рождении ребенка в малообеспеченной семье». Оформить пособие помогает «умный» сервис предпроверки, который рассчитает уровень среднедушевого дохода семьи. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«При рождении ребенка подмосковные родители могут оформить единовременную выплату на регпортале. Она назначается семьям, где среднедушевой доход ниже размера прожиточного минимума. Чтобы заполнять заявление было еще удобнее, мы внедрили в электронную форму онлайн-сервис. Если доход на каждого члена семьи окажется ниже 16 223 руб., то можно будет продолжить заполнять заявление», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Единовременное пособие при рождении ребенка в малообеспеченной семье» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Соцподдержка» – «Поддержка семей с детьми». Подать заявление может один из родителей не позднее, чем через полгода со дня рождения ребенка. Для оформления пособия нужно постоянно проживать в Подмосковье.

Размер единовременного пособия при рождении первого ребенка составляет 20 тыс. руб., при рождении второго – 40 тыс. руб., третьего и последующего – 60 тыс. руб., двух детей – 70 тыс. руб. на каждого ребенка, трех и более – 300 тыс. руб. на семью.

После подачи заявления необходимо дождаться ответа от ведомства. Решение поступит в личный кабинет на региональном портале в течение 10 рабочих дней.