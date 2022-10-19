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«СКБ Контур» и Управление культуры Администрации города Екатеринбурга договорились о сотрудничестве

Начальник Управления культуры Администрации города Екатеринбурга Илья Марков и директор благотворительного фонда «СКБ Контур» Светлана Скользкова подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Стороны обозначили несколько направлений совместной работы. Одно из основных — обеспечить целостность культурного пространства, формирующего позитивные ценностные установки у жителей Екатеринбурга. Для этого предусмотрены совместные мероприятия, пресс-конференции и другие публичные мероприятия.

Особое внимание в соглашении уделено реализации инициатив, имеющих прямое отношение к формированию общественных потребностей в культурно-образовательной деятельности.

Светлана Скользкова, директор Благотворительного фонда «СКБ Контур»: «Убеждена, что совместная работа будет успешной и продуктивной, а событий будет больше. Подписание соглашения происходит как раз на одном из мероприятий, делающих вклад в организацию развивающего досуга — курсов цифровой грамотности 55+, которые благотворительный фонд СКБ Контур создал вместе с волонтерами ИТ-компании».

Илья Марков, начальник Управления культуры Администрации города Екатеринбурга: « В соответствии со стратегическим проектом «Библиотека XXI века», кстати, первым стратпроектом Управления культуры, библиотека уже давно приобрела новые функции третьего места в дополнение к основному назначению книгообмена. Библиотека уже давно взяла курс на становление в качестве общественно востребованного центра. Именно в укреплении этих позиций нам очень важны партнерские контакты, связи, инициативы и проекты, основной целью которых будет расширение полезного для жителей нашего города функционала. В этой связи мы горды подписать соглашение с лидером своей отрасли – компанией “СКБ Контур” – в части повышения цифровой грамотности горожан старшего поколения».

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«Контур» — экосистема продуктов для бизнеса, которые помогают тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делают проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2021 г. составила 22,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,2 млн компаний в России и за рубежом.

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