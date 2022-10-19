Авторизоваться на mos.ru теперь можно по QR-коду

Появился упрощенный способ авторизации на портале mos.ru. Получить доступ его к городским услугам и сервисам теперь можно с помощью QR-кода. Это сокращает время авторизации и более удобно для пользователей, чем стандартный способ входа при введении логина и пароля. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Такой способ авторизации уже несколько лет внедряют крупные банки, веб-сайты и мессенджеры. Достаточно отсканировать QR-код на портале и подтвердить операцию в городском приложении “Моя Москва”. При этом пользователю не придется вручную вводить логин и пароль на сайте, а сама авторизация займет всего несколько секунд. Кроме того, каждый QR-код является уникальным, в отличие от пароля его нельзя еще раз использовать на другом устройстве, что в целом делает авторизацию еще более безопасной», — сказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Владислав Шишмарев.

Войти в личный кабинет на mos.ru по QR-коду могут все пользователи на странице авторизации — там же, где они вводят логин и пароль или заходят на сайт через учетные записи других порталов. При выборе этого способа авторизации на экране отобразится уникальный QR-код. Его надо отсканировать с помощью приложения «Моя Москва», проверить информацию об устройстве на открывшейся странице и нажать кнопку «Подтвердить». Важно, что при этом необходимо быть авторизованным в самом приложении с помощью единой учетной записи портала mos.ru.

Функция сканирования QR-кода в приложении «Моя Москва» расположена в разделе «Настройки», подразделе «Безопасность».

Ранее авторизацию по QR-коду уже ввели для пользователей портала «Московской электронной школы».

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Портал mos.ru — один из ключевых элементов московской цифровой экосистемы. Горожанам доступно более 380 услуг и сервисов. Чтобы пользоваться всеми услугами, необходимо иметь полную учетную запись. Получить ее можно онлайн, в том числе с помощью подтвержденной учетной записи портала gosuslugi.ru, а также в любом центре госуслуг «Мои документы». Подробнее о том, какие возможности дает регистрация на портале mos.ru, можно узнать на специальной странице.

«Моя Москва» — официальное мобильное приложение портала mos.ru, которое заработало в начале 2019 г. С его помощью горожане могут решать привычные повседневные задачи в любое время: записываться на прием к врачу или регистрировать питомца для визита к ветеринару, передавать показания счетчиков и получать счета, следить за ребенком в школе, читать городские новости и многое другое. Через приложение удобно оплачивать все виды городских услуг, в том числе несколько счетов одновременно. Если у пользователя в профиле указаны нужные сведения, неоплаченные счета и штрафы в разделе «Платежи» появятся автоматически. Квитанции об оплате не потеряются: они сохраняются в разделе «История платежей». Скачать приложение на смартфон можно в магазинах App Store, AppGallery, RuStore и Google Play.