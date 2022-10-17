CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
|

Правительство Удмуртии внедряет интеллектуальные сервисы Directum для обработки входящей корреспонденции

Цифровизация внутренних процессов в Удмуртской Республике началась более 10 лет назад. В основу инфраструктуры заложен пул решений Directum: информационные системы используются для электронного документооборота государственных органов, оказания государственных и муниципальных услуг и пр.

Правительство УР совместно с Министерством информатизации и связи УР продолжает развивать возможности информационных систем. В 2022 г. стартовал проект внедрения интеллектуальных сервисов Directum Ario для обработки входящей корреспонденции. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Предпосылки внедрения интеллектуальных сервисов

В АГиП УР ежегодно поступает около 46 тыс. писем. На ручную обработку одного входящего документа делопроизводитель затрачивает в среднем 20 минут: 14 минут уходит на сортировку почты, проверку дублей, вычитку и заполнение регистрационно-контрольной карточки (РКК); еще шесть минут занимают подготовка и согласование проекта резолюции.

Далее проект резолюции направляется на рассмотрение главе республики или председателю Правительства.

Цель и задачи проекта

Основная цель — сократить трудозатраты делопроизводителей на обработку входящей корреспонденции с 20 до пяти минут, что позволит сконцентрироваться на других задачах.

Цель достигается за счет подключения интеллектуальных инструментов Directum Ario к нескольким этапам процесса: проверке входящих писем на дубли; заполнению реквизитов и регистрация РКК; формированию шаблона текста проекта резолюции на основе исторических данных и заполненных реквизитов РКК; определению ответственного исполнителя.

В результате удалось оптимизировать регламент обработки входящего письма и сократить время обработки входящих документов.

Как выглядит процесс с подключением Directum Ario

Механизмы искусственного интеллекта могут участвовать сразу в нескольких этапах обработки корреспонденции: заполнять реквизиты РКК входящих писем; заполнять шаблон проекта поручения; определять исполнителя по входящему письму; проверять на дубли входящие письма.

После обработки документа с использованием механизмов искусственного интеллекта делопроизводителю остается только верифицировать заполненную РКК и отправить на рассмотрение руководителю. Шаблон текст проекта поручения при этом сформируется автоматически.

Показатели эффективности

80% — корректность автоматического заполнения реквизитов РКК входящих писем, поступающих по электронной почте и в бумажном виде;

91% — корректность автоматического заполнения шаблона текста содержания проекта поручения;

67% — корректность автоматического определения исполнителя при формировании проекта резолюции.

В Правительстве УР планируют масштабировать опыт интеллектуальной обработки на другие органы исполнительной власти республики и подведомственные организации.

***

Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Создателям «Эльбрусов» за год трижды отказали в госфинансировании нового чипа

В России появились защищенные маршрутизаторы на самых первых «Байкалах»

Обнаглевший шифровальщик атаковал ИТ-подрядчика Минобороны США и горько за это поплатился

Market.CNews рассказал, как SLA может обанкротить провайдера

Пользователи во всем мире устали от порталов госуслуг. Они слишком сложны в освоении и запутаны в использовании

Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор TECNO POVA 4 Pro: мощный смартфон до 25 000 рублей

Техника для кухни с голосовым управлением: выбор ZOOM

Как снять стресс: лучшие мобильные приложения для медитации

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще
CNEWS TV
CNews FORUM Кейсы: Как Россия укрепляет свой цифровой потенциал?
Visary BI – импортонезависимая система продвинутой аналитики
Главная «фишка» новых iPhone 14 не работает в России
Самый мощный суперкомпьютер в мире ломается ежедневно
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября