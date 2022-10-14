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«Сбер» и Алтайский край будут совместно развивать цифровые технологии в регионе

Заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец и губернатор Алтайского края Виктор Томенко в рамках рабочего совещания обсудили развитие и перспективы внедрения новых цифровых сервисов в регионе. По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Стороны будут совместно развивать и внедрять на территории Алтайского края новые цифровые технологии для органов управления региона, направленные на повышение качества и доступности услуг для жителей края. Благодаря цифровым технологиям жители края будут получать сервисы и услуги в различных отраслях самым удобным способом.

Ольга Голодец, заместитель председателя правления Сбербанка: «“Сбер”, как технологический лидер, страны предоставляет современные цифровые решения для различных сфер и отраслей экономики. Подписанное соглашение с Алтайским краем станет очередным шагом эффективного сотрудничества с регионом. Благодаря слаженной работе команды губернатора Алтайский край динамично развивается и уже внедряет ряд цифровых сервисов. Уверена, совместная работа специалистов “Сбера” и региона сможет повысить эффективность внедрения новых цифровых сервисов и будет способствовать росту качества предоставления услуг, а также их доступности для каждого жителя региона».

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края: «Правительство Алтайского края использует все возможности для ускоренного экономического роста и развития социальных институтов в регионе. Мы опираемся, в том числе, на инфраструктуру финансово-кредитных организаций, все более широко используем современные банковские сервисы. Весьма интересен и полезен опыт Сбербанка в здравоохранении. В Алтайском крае уже начали использовать технологию дистанционного мониторинга состояния здоровья у пациентов с гипертонической болезнью. Предварительные результаты неплохие, даже отмечается снижение числа вызовов скорой помощи, поскольку у таких пациентов врачи непрерывно контролируют уровень кровеносного давления и своевременно назначают или корректируют лечение. Мы договорились тиражировать такие технологии и внедрять новые сервисы, чтобы самые современные медицинские и социальные услуги стали доступными для жителей Алтайского края. За такими проектами будущее».

На данный момент в регионе уже запланированы запуски ряда пилотных проектов. Например, в Алтайском краевом онкологическом диспансере будут использовать платформу MDDC от компании «СбермедИИ», которая входит в индустрию здоровья «Сбера». С ее помощью врачи смогут протестировать алгоритмы ИИ для повышения скорости обработки и точности инструментальных исследований: «Маммографию», «КТ легких», «Рентген грудной клетки». Кроме того, обсуждается проведение ретроспективного анализа «КТ легких» для выявления ранних признаков онкологических заболеваний. Также в регионе осуществляется внедрение системы «Первый электронный рецепт». Сервис повысит эффективность оказания медицинской помощи гражданам и обеспечит полную прозрачность в выписке и обороте лекарств, упростит процесс проверки рецептов, а также исключит повторный отпуск лекарства.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

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