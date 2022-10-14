«РОСНАНО» и «Росатом» будут сотрудничать в решении экологических задач

Госкорпорация «Росатом» и «РОСНАНО» заключили соглашение о сотрудничестве в части обращения с отходами I-IV классов и рекультивации объектов накопленного экологического вреда. От «Росатома» соглашение подписали ФГУП «ФЭО» – федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности – и АО «Русатом Гринвэй» – экологический интегратор атомной отрасли.

Подписание соглашения состоялось в рамках стратегической сессии, посвящённой, в том числе, совершенствованию системы утилизации и переработки промышленных отходов.

Госкорпорация «Росатом» отвечает за создание отрасли обращения с опасными промышленными отходами в стране, основанной на принципах рециклинга. С 1 марта начал работать федеральный оператор по обращению отходами I и II классов, запущена единая информационная система учёта и контроля за отходами ФГИС ОПВК. Скоро в стране появятся семь высокотехнологичных экотехнопарков, которые позволят перерабатывать отходы и возвращать в хозяйственный оборот как минимум 2/3 их полезных компонентов. Это позволит избежать накопления опасных отходов, а также снизить использование дорогостоящего сырья.

«Дальнейшее развитие отрасли обращения с промышленными отходами невозможно без использования существующих наилучших доступных технологий и постоянного поиска новых технологических решений. Если первоначально при проектировании экотехнопарков мы ориентировались на успешные западные практики, то сегодня все проекты скорректированы с учётом современных реалий. Наше будущее за российскими технологиями. Уверен, что «РОСНАНО» поможет нам в решении этой задачи», – отметил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев.

Управляющая команда «РОСНАНО» последовательно развивает проекты, нацеленные на снижение экологического следа. Ряд технологий, которыми сейчас обладают портфельные компании, уникальны не только для нашей страны, но и для всего мира. Среди них – мембранные технологии «РМ Нанотех» для очистки сточных вод полигонов ТБО, технология компании «Новые технологии строительства», позволяющая утилизировать автомобильные покрышки, которые относятся к отходам IV класса опасности, высокотехнологичные системы безопасности «ЭЛВИС-НеоТек», с помощью которых можно отслеживать и фиксировать незаконные свалки, несанкционированный вывоз мусора и движение мусоровозов.

«В настоящее время вопросы обращения с отходами и нейтрализации объектов накопленного вреда как никогда важны. Недостаток современных технологий обезвреживания и утилизации напрямую влияет на качество жизни населения и экологическую безопасность государства. Подписанное сегодня соглашение, в том числе, направлено на развитие нормативно-правовой и научно-технической базы. Мы уверены, что сотрудничество «РОСНАНО» и «Росатома» сыграет значительную роль в достижении более экологичного будущего для жителей страны», – подчеркнул директор по развитию УК «РОСНАНО» Иван Ожгихин.