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UserGate и департамент информатизации и связи Краснодарского края подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности

Российский разработчик решений для информационной безопасности UserGate и департамент информатизации и связи Краснодарского края подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает углубление партнерского взаимодействия в целях обеспечения безопасности информационных систем исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, в том числе размещенных в центре обработки данных региональной мультисервисной сети с использованием существующих передовых технологий и имеющихся возможностей UserGate – межсетевого экрана нового поколения и других решений единой экосистемы безопасности UserGate SUMMA. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

«Увеличение нагрузки на безопасность информационных систем и объекты критической инфраструктуры привело к тому, что решения UserGate становятся все более востребованными среди российских заказчиков. Мы к этому готовы. Наша главная задача – обеспечение комплексной информационной безопасности клиентов и у нас есть для этого все необходимые ресурсы. Подписанное сегодня соглашение подчеркивает серьезность намерений органов государственной власти Краснодарского края в обеспечении безопасности информационных систем, а значит – непрерывности всех связанных с ними процессов», - сказал директор и сооснователь UserGate Дмитрий Курашев.

«Мы планируем сотрудничество с партнерами и, в том числе, с компанией UserGate, по реализации комплексных проектов для укрепления информационной безопасности на территории Краснодарского края. Рассчитываем на глубокие знания и компетенции компаний, их консультации в части применения средств защиты информации», - отметил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

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UserGate является российским разработчиком программного обеспечения и микроэлектроники и обеспечивает своими решениями информационную безопасность корпоративных сетей самого разного размера от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций с распределенной инфраструктурой.

Основным подходом UserGate является разработка собственных технологий. Все продукты создаются внутри компании. Компания проектирует и производит собственные микросхемы. UserGate предоставляет своим клиентам системы защиты компьютерных сетей, центров обработки данных и другой инфраструктуры от всевозможных интернет-угроз, незаконного проникновения, таргетированных атак, нарушений корпоративных политик.

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