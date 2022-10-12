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На «Госуслугах» доступен сервис проверки аккредитации ИТ-компаний

Минцифры запустило новый сервис, с помощью которого по ИНН или названию компании можно проверить, есть ли у нее государственная аккредитация. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

В поисковую строку достаточно ввести часть названия организации, и, если у нее есть аккредитация, она сразу появится в выпадающем списке.

Новая услуга поможет понять сотрудникам ИТ-компаний, имеют ли они право на льготы: отсрочку от мобилизации или ИТ-ипотеку.

Сервисом могут воспользоваться и физические, и юридические лица.

При необходимости на портале можно получить и выписку из реестра, эта услуга доступна юридическим лицам.

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