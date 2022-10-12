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На «Доброделе» теперь можно поставить оценку ответам

Пользователям портала «Добродел» стала доступна новая функция. Для жителей появилась возможность оценить качество ответа исполнителя. В ближайшее время аналогичная опция появится в мобильном приложении. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Портал «Добродел» – это, пожалуй, самая популярная площадка для взаимодействия жителей и власти в Подмосковье. На портале зарегистрировано уже более 2,3 млн пользователей, и это число продолжает расти. Нам очень важна обратная связь, именно поэтому теперь жители могут давать оценку ответам. Благодаря новой функции пользоваться «Доброделом» стало еще удобнее», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Когда житель создает сообщение о проблеме, его обрабатывает ответственный исполнитель и предлагает решение. Теперь в личном кабинете пользователь может не только подтвердить решение проблемы, но и оценить качество ответа по пятибалльной шкале. Оценку необходимо поставить в зависимости от степени удовлетворенности предложенным решением. Если вы не согласны с решением, то его по-прежнему можно отклонить и направить на доработку.

Портал «Добродел» был запущен 1 октября 2015 г. Он помогает жителям в любое удобное время сообщать властям о проблеме и оперативно решать разные вопросы онлайн. Оставить сообщение может пользователь, который имеет подтвержденную учетную запись ЕСИА.

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