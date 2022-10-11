С использованием «Госключа» подписано более полумиллиона документов

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание по работе сервиса «Госключ», сообщили CNews собеседники в аппарате вице-премьера. Это мобильная электронная подпись, которая позволяет подписывать юридически значимые документы в электронном виде.

Вице-премьер напомнил, что «Госключ» является одним из ключевых инструментов нового федерального проекта «Цифровые услуги и сервисы онлайн».

«Президент поручил расширить спектр цифровых услуг для граждан. И "Госключ" позволяет это сделать, при этом существенно повышая безопасность проводимых операций. С момента его запуска год назад в приложении зарегистрировано 635 тыс. уникальных пользователей, подписано более полумиллиона документов – около 530 тыс. До конца года планируется, что с использованием "Госключа" также можно будет подписывать документы в рамках кадрового документооборота и транспортные накладные», – сказал Дмитрий Чернышенко.

В настоящее время с помощью «Госключа» на портале «Госуслуги» можно подписать заявления по расторжению брака, исправлению технических ошибок в ЕГРН и по определению наследников накопительной части пенсии. Кроме того, с использованием данной технологии возможно зарегистрировать бизнес на сайте ФНС и оформить договор купли-продажи автомобиля.

С мобильной электронной подписью «Госключ» также реализованы несколько коммерческих сервисов: подписание договора с оператором сотовой связи, с вузом на платное обучение, а также подписание ипотечного договора.

Первым регионом, который реализовал услуги с использованием новой технологии на своем региональном портале, стала Московская область.

Напомним, для использования «Госключа» требуется подтвержденная запись на портале «Госуслуги».