Новая форма аккредитации ИТ-компаний доступна на «Госуслугах»

Минцифры обновило сервис для аккредитации ИТ-компаний. Теперь он учитывает новые правила. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Как подать заявление

Зайдите на «Госуслуги» от лица компании и откройте форму для аккредитации. Проверьте информацию о компании и руководителе, которая подтянется из личного кабинета. Если каких-то данных не хватает, внесите их.Укажите адрес сайта компании. Приложите справки: об отсутствии судимости у руководителя; о доходах компании от ИТ-деятельности (не касается стартапов, которым меньше трех лет); о согласии на раскрытие налоговой тайны (согласие нужно заранее передать в ФНС). Отправьте заявление. Его рассмотрят в течение 15 рабочих дней.

Получить аккредитацию можно, если:

Основной вид деятельности компании соответствует одному из нужных ОКВЭД (список есть в форме на «Госуслугах»); Зарплаты сотрудников не ниже средних по региону или по стране. Как считать среднюю зарплату, тоже указано в форме. Правило не распространяется на компании с доходом более 1 млн руб., чьи продукты есть в реестре отечественного ПО; Более 30% всех доходов компании — от ИТ-деятельности. Исключение — стартапы, которым меньше трех лет и чей доход за все время существования составляет менее 1 млн руб.; На официальном сайте компании есть информация о деятельности в сфере ИТ; Согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну, передано в ФНС.