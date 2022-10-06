Selectel заключил соглашение с правительством Ленобласти о развитии ИТ-инфраструктуры региона

Провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel заключил соглашение с правительством Ленинградской области о сотрудничестве в сфере создания и развития объектов ИТ-инфраструктуры региона на базе отечественных программных и аппаратных решений. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

Стороны договорились взаимодействовать по вопросам развития дата-центров, а также перехода ИТ-систем Ленинградской области на отечественное программное обеспечение среды виртуализации. Кроме того, компания будет участвовать в обсуждении предложений, связанных с облачной инфраструктурой региона, ее устойчивостью и эффективностью.

«Для усиления экспертной и материально-технической базы Правительство области стремится к сотрудничеству с ведущими провайдерами ИТ-решений. Так, для дальнейшего развития региона важно иметь постоянный доступ к инфраструктуре, которая способна хранить и анализировать большие базы данных. Selectel уже не первый год выступает надежным партнером Ленинградской области. Поддержка лидеров отрасли помогает региону осуществлять проекты, значимые для населения и экономики», — сообщил Андрей Сытник, председатель комитета цифрового развития Ленинградской области.

«Selectel обладает существенной экспертизой в создании ИТ-инфраструктуры по стандартам государственных организаций, соответствующей требованиям ФСТЭК и ФСБ и обеспечивающей первый класс защиты (К-1) для размещения ГИС. Облачная платформа Selectel — решение собственной разработки, которое включено в реестр российского ПО и технологически подходит для размещения сервисов "Гостех". Кроме того, у Selectel есть собственная линия сборки серверов различной конфигурации. С 2010 г.мы работаем в Ленинградской области и хорошо понимаем задачи и потребности региона в сфере технологий. Мы готовы делиться накопленным опытом и предоставлять надежную инфраструктуру для реализации новых эффективных проектов», — отметил директор по GR Selectel Роман Венедиктов.