В России запустили платформу цифровых решений нацпроекта «Производительность труда»

По поручению первого заместителя председателя Правительства Андрея Белоусова в России запущена платформа цифровых решений нацпроекта «Производительность труда».

Платформа «Эффективность.рф» поможет бизнесу без найма дорогостоящих специалистов и создания собственных вычислительных мощностей начать цифровизацию предприятия. Это позволит автоматизировать рутинные процессы, повысить контроль над производством и устойчивость компании.

На сайте можно бесплатно провести диагностику предприятия, пройдя анкетирование и консультацию с экспертом. Он поможет определить уровень цифровой зрелости компании среди конкурентов отрасли со схожим оборотом и численностью сотрудников.

Исходя из потребностей предприятия, платформа подберет программное обеспечение для повышения эффективности работы производства, логистики, ИТ, маркетинга и продаж, управления финансами и персоналом. Предварительный отбор поставщиков гарантирует пользовательскую поддержку. Также эксперты помогут оформить закупку ПО и заявку на софинансирование, субсидию или грант.

«Главная задача “Эффективность.рф” – сделать доступнее отечественное промышленное и инженерное ПО для российских предприятий. Речь идет не только о цене, но и о снижении зависимости от редких ИТ-компетенций сотрудников предприятий и сокращении сроков внедрения этого ПО. К примеру, срок подбора программного обеспечения сокращается с двух месяцев до двух дней благодаря платформе», — сказал генеральный директор АНО «Цифровые технологии производительности» Павел Христенко.

Воспользоваться платформой цифровых решений могут предприятия, подходящие по критериям нацпроекта «Производительность труда». Это компании с оборотом более 400 млн руб. из отраслей торговли, строительства, сельского хозяйства, транспортной сферы и обрабатывающей промышленности. Доля иностранного участия не должна превышать 50%.

К концу 2024 г. порядка 4000 компаний станут пользователями платформы. Сервисами «Эффективность.рф» уже воспользовались более 250 организаций.