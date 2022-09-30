Sitroniсs Group и правительство Челябинской области будут сотрудничать в сфере развития ИКТ

Правительство Челябинской области и Sitroniсs Group (входит в АФК «Система») подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития информационно-коммуникационных технологий, популяризации российских интернет-сервисов, реализации пилотных проектов в области цифровой экономики, а также направленных на повышение конкурентоспособности предприятий различных форм собственности, расширение научно-технического, производственного и культурного потенциала региона.

В рамках соглашения Sitroniсs Group совместно с представителями правительства Челябинской области проработают проекты для цифровизации региона, основанные на открытой архитектуре с использованием опыта региональных и федеральных участников рынка.

Подписанный документ также определяет возможные варианты взаимодействия сторон на безвозмездной основе, в частности, в формате конференций, дискуссий за «круглым столом», совещаний, разработки и реализации совместных проектов.

«Соглашение с компанией Sitroniсs Group будет способствовать внедрению высокотехнологичных отечественных продуктов на территории нашего региона, достижению цифровой зрелости ключевых отраслей экономики Южного Урала», — сказал заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов.

«Уверен, что в рамках взаимодействия с Челябинской областью компетенции и накопленный опыт нашей компании по реализации комплексных проектов в сфере цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики: транспорта, безопасности и городского хозяйства, окажется полезным для развития региона и повышения комфорта его жителей», — отметил вице-президент по региональному развитию Sitronics Group Карим Кузахметов.

Российская многопрофильная ИТ-компания Sitroniсs Group реализует цифровые проекты для бизнеса и государства, занимается внедрением решений для умного города и безопасности, цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, дистанционного зондирования Земли из космоса, производит ИТ- и телекоммуникационное оборудование под собственной маркой, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение.