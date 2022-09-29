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Информация о профилактических прививках доступна онлайн в Подмосковье

Жители Московской области теперь могут узнать онлайн сведения о своих прививках через региональный портал госуслуг. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«На посещение поликлиники человек тратит определенное время, даже если нужно просто получить выписку из медкарты. Благодаря переводу услуг в “цифру” можно существенно сэкономить время, ведь в этом случае никуда идти не нужно. С помощью нового сервиса на региональном портале любой житель, который прикреплен к поликлинике Подмосковья, сможет получить доступ к информации о сделанных профилактических прививках полностью в электронном виде. Результат появится в личном кабинете. Также с помощью сервиса можно получить сведения о вакцинации своего ребенка», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Информация о вакцинации может понадобиться при зачислении в школы, колледжи, вузы, при приеме на работу, если деятельность связана с образованием, медициной, сферой обслуживания и др. Кроме того, выписка о прививках может потребоваться во время плановой госпитализации в больницу, при оформлении санаторно-курортных карт, для участия в спортивных соревнованиях или посещения ряда южных стран. Данные о профилактических прививках хранятся в государственной поликлинике, к которой прикреплен житель.

Чтобы получить доступ к сведениям о своих прививках, нужно оставить заявку на региональном портале госуслугв разделе «Электронная регистратура» – «Справки». Также можно заполнить онлайн-заявление в мобильном приложении «Госуслуги Московской области» в разделе «Здоровье» – «Медицинские документы». Готовая выписка поступит в раздел «Справки» в личном кабинете в течение трех рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно.

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