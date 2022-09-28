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На «Госуслугах» начал работать сервис по приему заявлений на отсрочку для ИТ- и телеком-специалистов

Минцифры открыло на «Госуслугах» сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников ИТ- и телеком-компаний.

Чтобы направить заявление, специалист должен: заполнить в кадрах форму-подтверждение от работодателя и подписать УКЭП генерального директора. Обратите внимание, что при редактировании CSV-файла в Excel, первые символы в номерах документов, начинающиеся с «0», будут стираться, это нормально, исправлять это не нужно; открыть сервис на «Госуслугах» (пока, во избежание DDoS-атак, услуга доступна только с территории России), проверить данные, которые автоматически подтягиваются из личного кабинета (ФИО, паспорт и т.д.); ввести сведения о воинском учете (вид документа, его серию и номер, воинское звание и должность и т.д.); указать информацию о высшем образовании (наименования вуза, специальность, серию и номер диплома) из приложения 1 к приказу. Если вы не нашли свою специальность в нем, посмотрите таблицу соответствия специальностей в приложении 2; заполнить сведения о работе (ИНН и название организации, трудовые обязанности, обоснование необходимости отсрочки и т.д.); прикрепить к заявлению форму-подтверждение, подписанный руководителем организации, и файл открепленной электронной подписи; отправить заявку. Минцифры после обработки направит их в Генштаб. Решение о непривлечении к мобилизации примет Минобороны. Первые списки планируется отправить 29 сентября.

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