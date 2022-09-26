Систему здравоохранения Свердловской области перевели на «Базис»

ГАУ СО «Центр цифровой трансформации здравоохранения» переведет все процессы виртуализации системы здравоохранения в области на платформу «Базис.Dynamix».

В рамках выполнения поручения Правительства России по импортозамещению и переходу отечественных предприятий и организаций на программные продукты российских разработчиков в ГАУ СО «Центр цифровой трансформации здравоохранения» было принято решение о замене существующих систем виртуализации на Базис.Dynamix отечественного разработчика. «Базис» — отечественный разработчик интеграторов программных продуктов для оказания облачных услуг и платформы динамической инфраструктуры.

«Решение о переходе на новую платформу было принято в начале года. На тот момент в области действовали несколько различных систем виртуализации — VMWare, Open Nebula, HostVM. Госучреждения и так планировали переход на отечественное ПО согласно программы цифровизации госсектора, однако в связи с изменившейся геополитической ситуацией было необходимо организовать переход как можно раньше. Полагаться на поддержку зарубежных вендоров стало нельзя, а для такой важной отрасли как здравоохранение — это критично. Требования к производительности будущего решения были повышенные, а всем критериям соответствовал только продукт от компании «Базис», — сказал Роман Кислов, первый заместитель директора ГБУ Свердловской области «Оператор электронного правительства».

«Продолжается движение в сторону максимальной замены иностранных продуктов на отечественные аналоги как в госведомствах, так и в госорганизациях, особенно тех, кто попадает под понятие критической инфраструктуры. Правила закупки иностранного ПО и оборудования усложняются. Для заказчика было важно, чтобы внедряемое решение подходило не только для организации текущей работы, но и для перевода в перспективе всех процессов разработки для системы здравоохранения на собственную полноценную платформу. Ещё одним важным фактором была скорость и нам удалось реализовать все максимально оперативно — миграцию проводили с минимальным выключением не более 10 мин. В этом нам помогло программное обеспечение Mind», — сказал технический директор «Базис.Digital Energy» Дмитрий Сорокин.

В настоящий момент ГАУ СО ЦТЗ и «Базис» договорились о переводе всех учреждений системы здравоохранения области на «Базис.Dynamix» — программный продукт построения эластичной промышленной среды на собственных аппаратных ресурсах для облачных и классических приложений. В дальнейшем также планируется перевод разработки всех новых программных решений для системы здравоохранения Свердловской области на платформу Digital.Energy так же разработанной «Базисом».

«Современная и эффективная система здравоохранения — необходимое условие для обеспечения благосостояния жителей региона. Современные подходы к управлению здоровьем требуют не только перераспределения объемов медицинской помощи, но и пересмотра инфраструктуры здравоохранения. Одним из наиболее эффективных способов обеспечения таких требований является развитие цифровых сервисов», — сказал Роман Кислов.

По данным Министерства здравоохранения Свердловской области, по итогам 2021 г. СО стала одним из наиболее продвинутых субъектов в части оказания высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) и предоставлению цифровых сервисов. В «Центре цифровой трансформации здравоохранения» заявили, что намерены в текущем году продолжить работу по обеспечению связи и дальнейшей интеграции медицинских организаций области, развитию медицинских сервисов (в частности, масштабировать систему «Электронный рецепт» и «Скорая медицинская помощь»), а также запускать новые сервисы. На эти цели правительство Свердловской области выделило дополнительные средства. Расходы на программу цифровизации увеличились на 125% по сравнению с 2021 г. В 2022 г. по уровню финансирования ИКТ-проектов сдери субъектов федерации Свердловская область заняла 4 место, хотя в прошлом году находилась только на 15.