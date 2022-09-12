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Минцифры подвело итоги работы цифровых сервисов на выборах 2022 года

Минцифры России и ЦИК России подвели итоги применения цифровых сервисов в рамках Единого дня голосования. В 22:00 по московскому времени ключ шифрования результатов онлайн-голосования собрали и приступили к расшифровке результатов.

В 2022 г. система ДЭГ на выборах различного уровня применялась в семи регионах: Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях, а также на муниципальных выборах в Москве с использованием московской платформы. Проголосовали более 86% граждан, зарегистрированных для участия в ДЭГ.

Электронное голосование было доступно на специальном портале с 9 по 11 сентября. Всего в списки участников дистанционного электронного голосования было включено более 110 тыс. избирателей, подавших соответствующее заявление через портал госуслуг. Свыше 95 тыс. из них проголосовали.

Новые возможности системы позволили впервые провести голосование с учетом разных часовых поясов (Калининградская область — GMT+2, Томская — GMT+7), а также принять участие в ДЭГ, даже если в субъекте проводятся только муниципальные выборы (ранее ДЭГ применялся только на совмещенных выборах).

Использование системы «Мобильный избиратель» на прошедших выборах позволило избирателям проголосовать на удобном избирательном участке по месту фактического нахождения, а не по месту постоянной или временной регистрации. Более 113 тыс. граждан через «Госуслуги» смогли воспользоваться данным сервисом.

Граждане, которые по состоянию здоровья не имели возможности посетить избирательный участок, смогли воспользоваться сервисом на «Госуслугах» и подать заявление о голосовании на дому, всего было подано 1,8 тыс. заявлений.

Минцифры России совместно с Роскомнадзором, регионами и операторами связи обеспечили устойчивое, бесперебойное и безопасное функционирование инфраструктуры связи, предназначенной для работы избирательных комиссий всех уровней, функционирования ГАС «Выборы» и проведения ДЭГ, отмечают в министерстве.

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