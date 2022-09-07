Simetra продолжит развивать единую транспортную модель автомобильных дорог «Автодора»

Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, выиграла конкурс на выполнение актуализации единой транспортной модели (ЕТМ) автомобильных дорог государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор»). ЕТМ в том числе включает в себя как платные, так и бесплатные автомобильные дороги европейской части России и является одной из самых масштабных и наиболее проработанных математических моделей транспортных потоков России, отмечают в Simetra.

В рамках актуализации ЕТМ на ежегодной основе будет проводиться масштабный сбор исходных данных, включающий в том числе социологические опросы и замеры интенсивности движения. Также команда будет проводить камеральные работы, обработку и анализ данных, валидацию данных модели, обновление расчётных процедур и калибровочных коэффициентов.

«Simetra стояла у истоков создания модели в 2013-2015 гг. В рамках проекта команда участвовала в разработке методики, архитектуры и обучении людей. Для нас продолжение работы с транспортной моделью — большая и важная задача, мы не только займемся текущим обслуживанием проекта, но и будем работать над его дальнейшим развитием», — сказал Владимир Швецов, генеральный директор компании Simetra.

В рамках проекта Simetra использует различные технологии моделирования транспортных потоков, в том числе специализированные процедуры для моделирования платных участков дорог, уникальные методы и подходы, алгоритмы по анализу и обработке данных.

«ЕТМ – один из важных инструментов для прогнозирования интенсивности транспортных потоков и выручки от платной эксплуатации в государственной компании. На основе ее расчетов определяется оптимальная трассировка автомобильных дорог, оптимальное расположение транспортных развязок, пунктов взимания платы и количество шлюзов на них, что позволяет сохранять десятки миллиардов бюджетных средств при проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог, находящихся под управлением государственной компании. В этой связи, считаем необходимым поддержание данного инструмента в актуальном состоянии профессиональной командой», — сказал Константин Макиев, заместитель председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов государственной компании «Автодор».

В ходе работы с моделью Simetra планирует максимально использовать собственные российские решения по моделированию платных дорог на базе многофункциональной цифровой платформы RITM3 для нужд «Автодора».

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» создана в 2009 г. Основными направлениями деятельности компании являются: осуществление подготовки и реализации инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры России; обеспечение привлечения масштабных частных инвестиций в развитие дорожного строительства России; обеспечение возможности безопасного, быстрого и комфортного передвижения по создаваемой сети скоростных автомобильных дорог нового поколения на территории России.