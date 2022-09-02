CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Cloud4Y разместил в облаке инфраструктуру ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России

ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России является крупнейшим Предприятием по оказанию услуг в сфере миграции и представлен почти в каждом уголке страны. Сотрудники ФГУП «ПВС» МВД России оказывают информационно-консультационную помощь в сфере миграции, а также занимаются оформлением заявлений и иных документов, подаваемых в территориальные органы МВД России. Только в 2021 г. Предприятием оказано 3 млн услуг, из которых более 1 млн по оформлению патентов.

Большой объем обрабатываемых персональных данных и широкая географическая распределенность филиалов усложняют задачу Предприятия по защите сведений. В связи с этим, а также в целях выполнения требований ФЗ №152 «О персональных данных», ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России принял решение использовать решения облачных провайдеров. В частности, корпоративного облачного провайдера Cloud4Y. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

После небольшого тестового периода, необходимого для оценки качества оказываемых услуг, Предприятие мигрировало на облачную платформу. На принятие решения о сотрудничестве повлиял большой опыт работы Cloud4Y в сфере обеспечения защиты чувствительной информации, высокая скорость реакции на обращения, а также компетентность сотрудников технической поддержки.

ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России получил закрытый защищенный контур для хранения персональных данных. Предложенное компанией решение «Облако ФЗ 152» упрощает соблюдение требований законодательства 152-ФЗ для операторов ПДн и помогает избежать нарушений, связанных с хранением персональных данных граждан. Наличие средств защиты информации (СЗИ), лицензированных ФСБ и ФСТЭК, а также сертификатов УЗ1-4, 1К, 1Г гарантирует безопасность и отказоустойчивость облачной платформы. Теперь данные граждан, пользующихся услугами Предприятия, находятся под надежной защитой.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Проукраинские хакеры атаковали российские системы документооборота, чтобы оставить россиян без молока

ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2022

Власти отказались выделять 7,1 млрд рублей на смартфоны для чиновников с российским ПО

В ближайшие годы российские ИТ-шники начнут сильно уступать иностранным

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров GPU Cloud 2022

Глава Минцифры пролоббировал перед Путиным право граждан предъявлять смартфон вместо паспорта

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Выбираем цифровой букварь: лучшие электронные книги для детей

Обзор TECNO POVA 3: 7-дюймовый смартфон с подсветкой

Обзор TECNO Spark 9 Pro: яркий смартфон для любителей селфи

Показать еще

Наука

Парящий в воздухе небесный поезд: все дело в супермощных магнитах

Не только нули и единицы: физики нашли способ сделать квантовые компьютеры мощнее

Новое решение старой загадки: почему внутренняя часть Солнечной системы не вращается так быстро, как требуют законы физики
Показать еще
CNEWS TV
CNews FORUM Кейсы: Как Россия укрепляет свой цифровой потенциал?
Visary BI – импортонезависимая система продвинутой аналитики
Пробка из-за машин "Яндекс такси" на Кутузовском проспекте
Crysis на Intel Arc3 A380