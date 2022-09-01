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Минцифры предлагает создать реестр согласий на обработку ПДн и дать гражданам возможность отзывать их через «Госуслуги»

Минцифры России предлагает создать реестр согласий на обработку персональных данных, которые граждане отдают при получении различных услуг (в госорганах, банках, при оформлении программ лояльности и т.д.). На «Госуслугах» должна появиться возможность для отзыва таких согласий.

Пользователи смогут: видеть все отданные согласия на обработку своих персональных данных, кому и когда они были представлены; видеть состав персональных данных, которые хранятся в этих организациях; отзывать согласия; контролировать удаление своих персональных данных.

Эти функции будут доступны в личном кабинете пользователя на «Госуслугах». Благодаря сервису гражданам будет легко всегда следить за тем, у кого есть право обрабатывать их персональные данные. Информация о новых отданных согласиях будет появляться автоматически.

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