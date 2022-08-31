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Минцифры: число регионов с сервисом Карты болельщика в МФЦ выросло до 34

Еще 12 регионов развернули в МФЦ сервис подтверждения личности владельца Карты болельщика. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Минцифры. Дополнительно такую услугу предоставляют еще 374 отделения МФЦ. Таким образом, общее количество регионов с сервисом Карты болельщика в МФЦ выросло до 34.

Благодаря расширению сервиса растет и число оформленных карт. На сегодняшний день ее получили уже 215 тыс. граждан.

Список новых регионов, предоставляющих сервис: Алтайский край; Астраханская область; Забайкальский край; Новосибирская область; Кировская область; Новгородская область; Республика Адыгея; Республика Алтай; Тамбовская область; Удмуртская Республика; Ямало-Ненецкий автономный округ; Ярославская область.

Подтверждение личности Карты болельщика — обязательное условие получения карты. Для этого после подачи заявления на «Госуслугах» необходимо посетить МФЦ с документом, удостоверяющим личность. Сверка документов и подтверждение личности займут не более 5 минут.

После подачи заявления следите за уведомлениями в личном кабинете — вас пригласят в МФЦ для подтверждения личности. Рекомендуется не откладывать визит в МФЦ на последний момент и подтвердить личность заранее, чтобы получить Карту. Если необходимо будет заменить фото для карты, эта информация также появится в личном кабинете.

Подать заявление на получение Карты болельщика можно на «Госуслугах». Полный список МФЦ доступен на странице сервиса.

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