Школы Хабаровска перейдут на «Ред ОС»

Около 10 тыс. лицензий на операционную систему «Ред ОС» поступят в 70 общеобразовательных учреждений Хабаровска к началу нового учебного года. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Договор о передаче программного продукта для использования в учебных целях подписан в Хабаровске 26 августа 2022 г.. Подписантами выступили мэр города Сергей Кравчук и генеральный директор «Ред софт» Максим Анисимов.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций. Универсальная среда для использования прикладного программного обеспечения включает необходимый набор инструментов для выстраивания образовательного процесса. «Ред ОС» совместима с системами управления учебным классом, средами программирования и разработки, различными приложениями для создания документов, фото и видеоредакторами, тренажерами и др. Операционная система поддерживает работу с интерактивными досками и панелями. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 3751).

«Это историческое событие для Хабаровска. Мы переходим на российский продукт. Нам его предоставили на безвозмездной основе. Город сэкономил около 100 млн руб. Правительство России сегодня работает над импортозамещением. Хабаровск в этом отношении делает большие шаги. Очень приятно, что софт отечественного производства будет работать в городе. Ведь российские ИТ-специалисты считаются лучшими в мире», – отметил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

«Информационные технологии занимают значимое место при выстраивании учебного процесса. Важно, чтобы они были удобными и безопасными как для преподавателей, так и для самих учеников, помогали постигать знания и развиваться. При разработке операционной системы “Ред ОС” мы учитываем все потребности сферы образования, отслеживаем тенденции, наполняем экосистему требуемым программным обеспечением. Уверен, что школьники Хабаровска и их преподаватели с легкостью освоят новую операционную систему и будут использовать ее с комфортом. Благодарим администрацию города за сотрудничество», – сказал генеральный директор «Ред софт» Максим Анисимов.

«С разработчиками компании мы будем налаживать взаимодействие. Они подключатся к установке и внедрению софта в образовательных учреждениях, чтобы для каждого учителя процесс перехода на новое программное обеспечение прошел гладко», – отметила Татьяна Матвеенкова, начальник управления образования администрации Хабаровска.