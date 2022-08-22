Минцифры: еще 10 регионов запустили в МФЦ сервис по Карте болельщика

Минцифры России объявило о том, что к сервису подтверждения личности владельца Карты болельщика присоединились еще 10 регионов России. Теперь получить услугу можно дополнительно в 595 отделениях МФЦ.

Список новых регионов, запустивших услугу: Белгородская область, Кемеровская область, Красноярский край, Липецкая область, Пермский край, Республика Саха (Якутия), Рязанская область, Саратовская область, Тверская область, Ульяновская область.

Услуга по подтверждению личности после подачи заявления на «Госуслугах» теперь доступна в 22 субъектах РФ. А оформить Карту болельщика с нуля в МФЦ можно в 5 регионах (Краснодарский край, Нижегородская область, Ростовская область, Самарская область, Свердловская область).

Карта болельщика – цифровой сервис для посетителей спортивных соревнований. Ее получили уже 185 тыс. человек.

Заполнить заявление на получение Карты и найти полный список МФЦ можно на портале госуслуг.