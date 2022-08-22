Данные «Честного знака» будут использоваться при экспертизе лекарств

Минздрав России будет использовать информацию из национальной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак» в рамках процедуры регистрации и экспертизы лекарств. Об этом CNews сообщил представитель «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ) – компании, которая отвечает за развитие системы.

Экспертизу препаратов перед выпуском в гражданский оборот осуществляет Научный центр экспертизы средств медицинского применения Минздрава России (НЦЭСМП), он также отвечает за посерийный контроль иммунобиологических лекарств с выдачей протокола и заключения о соответствии препаратов требованиям.

Замглавы Минздрава России Сергей Глаголев направил оператору системы маркировки ЦРПТ письмо с просьбой предоставить научному центру доступ к данным системы маркировки в статусе «контролирующий орган». Этот статус дает доступ к полной информации о движении любых лекарств, и подобными правами обладают представители контрольно-надзорных органов.

«В соответствии с требованиями законодательства образцы серий лекарств, направляемых на экспертизу, должны быть произведены в промышленных условиях, то есть быть промаркированными, и выведены из обращения в системе маркировки, как отобранные для контроля», – сказала заместитель генерального директора НЦЭСМП Алла Трапкова.

По ее словам, заключения научного центра в дальнейшем поступают в систему Росздравнадзора и используются при принятии решений о выдаче разрешения на ввод препарата в гражданский оборот. «При этом контроль выведения поступивших в центр образцов из системы маркировки необходим для оценки количества препаратов, поступающих в реализацию, и предотвращения повторного вброса неучтенных упаковок в рынок», – отметила Алла Трапкова.

В ЦРПТ подтвердили получение письма и сообщили, что соответствующий доступ Научному центру предоставлен. «Указанные меры позволят реализовать дополнительную точку контроля регулятора с использованием системы маркировки. Применение данных маркировки на этапе экспертизы лекарств позволит свести к нулю любые попытки ввести в обращение нелегальные препараты», – сказал руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков.

В системе маркировки лекарств зарегистрировано более 90 тыс. участников, из них 438 производителей. Маркировка лекарств началась в России с 1 июля 2020 г. По данным Росздравнадзора, в настоящее время 100% препаратов, которые вводятся в гражданский оборот, промаркированы. Кроме лекарств, маркировке подлежат молочная продукция, упакованная вода, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказывал, что за первые 4 месяца 2022 г. государственные органы России обратились с запросами данных в систему маркировки более 4 млн раз. Рост обращений составил 353% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доступ к статистике о состоянии товарных рынков и информацию о потенциальных нарушениях оборота продукции в рамках компетенции ведомств через личные кабинеты предоставлен более 3 тыс. представителей 16 госорганов, которые участвуют в информационном обмене с системой маркировки, отмечали в Минпромторге.