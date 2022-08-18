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Минцифры и Минэкономразвития запускают технологию для дистанционных проверок бизнеса

Минцифры России совместно с Минэкономразвития в рамках пилота запускают новую технологию для дистанционных проверок бизнеса.

«Для уменьшения административной нагрузки на бизнес сегодня активно внедряются цифровые инструменты в сфере контроля и надзора. Одним из таких инструментов стало решение для дистанционных проверок при лицензировании. Решение для включает сервис подачи заявления на получение лицензии на «Госуслугах», типовое облачное решение контрольной (надзорной) деятельности, где обрабатываются все данные, и мобильное приложение «Инспектор» с чек-листом для проверки в режиме онлайн. Новый механизм позволит экономить время профильных органов на выездные проверки, делает более удобным и прозрачным получение лицензий для бизнеса», – сказал замглавы Минцифры России Олег Качанов.

Как это работает: владелец бизнеса подает заявление на «Госуслугах» на получение разрешительных документов (лицензии); заявление с портала поступает в систему ТОР КНД и обрабатывается инспектором; инспектор направляет уведомление заявителю на «Госуслуги» с указанием даты и времени проверки соблюдения необходимых требований; заявитель скачивает мобильное приложение «Инспектор» (ссылка на него придет вместе с уведомлением на «Госуслугах») и в назначенное время подключается к дистанционной проверке по ВКС через приложение;

После проверки результаты придут в личный кабинет заявителя на «Госуслугах».

Функциональные возможности решения: гарантированная идентификация пользователя (ЕСИА); достоверные координаты объектов (невозможность подмены); видео проверки доступно для скачивания.

Пилотирование дистанционных проверок планируется с сентября с участием федеральных ведомств: Росздравнадзор, Росалкогольрегулирование, Росаккредитация, Росприроднадзор, Россельхознадзор; и с участием региональных ведомств в 2 субъектах: Кировская область, Республика Татарстан.

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