«БФТ-холдинг» автоматизирует процессы управления земельно-имущественным комплексом Красноярского края

«БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, завершил вторую очередь проекта по автоматизации и централизации процессов управления муниципальным имуществом Красноярского края. К государственной межведомственной информационной системе централизованного учета объектов земельно-имущественного комплекса Красноярского края (ГМИС) подключены органы местного самоуправления еще в 24 муниципальных образованиях, усовершенствована важная функциональность системы.

Красноярский край – второй по площади субъект Российской Федерации, включает в себя более 1,7 тыс. населенных пунктов, среди которых 13 городов краевого значения. Проект по построению централизованной системы управления муниципальной собственностью начался в регионе в 2020 г. До этого специалисты органов местного самоуправления работали в разрозненных информационных системах, часто для учета ресурсов использовались таблицы Excel. Сведения из всех этих источников было сложно консолидировать. Единая цифровая платформа позволяет пользователям работать с общей базой данных. Благодаря этому процессы управления собственностью будут более прозрачными, повысится качество принятия управленческих решений.

Основой для автоматизации управления земельно-имущественным комплексом Красноярского края стало программное решение «БФТ-холдинга» «БФТ.имущество» (предыдущее наименование – Saumi-Web). На его базе специалисты разработчика создали ГМИС Красноярского края. Это облачная платформа, доступ пользователей к которой предоставляется через веб-браузер. При реализации первой очереди проекта к системе были подключены 10 пилотных муниципальных образований (МО) и подведомственные им организации, а также краевое Министерство финансов.

Внедрение системы на каждом подключаемом объекте проводилось дистанционно. Несмотря на коронавирусные ограничения и значительную территориальную удаленность объектов друг от друга, все работы были выполнены в полном объеме и в контрактные сроки, утверждают в «БФТ-холдинге».

Важной особенностью проекта стала интеграция ГМИС с информационными системами Федерального казначейства (Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах ГИС ГМП и Автоматизированной системой Федерального казначейства АСФК) и Росреестра. Так, интеграция с Росреестром дает пользователям ГМИС возможность получить выписку из ЕГРН об объекте недвижимости. В ГИС ГМП отправляется информация о начислениях в части управления имуществом. При этом специалисты могут обмениваться данными с федеральными системами в привычном интерфейсе.

В рамках второй очереди проекта специалисты «БФТ-холдинга» подключили к ГМИС еще 24 муниципальных образования и расширили функциональность системы тремя новыми блоками: «Публичный реестр», «Администрирование ГМИС в части модели доступа к данным административно-территориальных образований (АТО) и фильтрации справочника АТО» и блок ведения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Блок «Публичный реестр» позволяет выгрузить из ГМИС актуальную информацию об объектах реестров имущества МО края и отобразить эти данные на едином портале Красноярского края. В блоке администрирования ГМИС реализованы доступ пользователей к данным нескольких АТО и возможность видеть иерархию этих АТО; дополнительно настроено разграничение прав доступа к данным реестров, состояний, договоров, платежей и электронным претензионно-исковым делам. Функциональность блока ведения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций позволяет пользователям ГМИС вести учет соответствующих договоров, автоматически формировать их шаблоны, прикреплять к ним файлы с электронными образами документов, осуществлять сортировку и поиск договоров по заданным параметрам.

Сегодня ГМИС используется в Министерстве финансов Красноярского края, органах местного самоуправления 34 муниципалитетов, а также в подведомственных им учреждениях. В системе работают в общей сложности около 700 пользователей, в ближайшее время к ней будет подключено еще около 500 человек.

В рамках третьей очереди проекта ГМИС будет внедрена еще в 26 муниципалитетах региона.

«Сегодня в ГМИС Красноярского края реализован функционал, без которого трудно представить эффективное цифровое управление муниципальной собственностью. Мы тиражировали систему на огромной территории, а в следующей очереди еще больше расширим охват, вплоть до полуострова Таймыр. При этом мы смогли успешно конвертировать исторические данные из нескольких разрозненных систем в ГМИС. Внедренное решение позволит нам объединить все процессы по управлению муниципальным имуществом на удобной платформе, наладить прозрачное взаимодействие между административными органами, эффективно управлять имуществом и в целом – повысить уровень цифровизации региона», – сказал Алексей Черненко, заместитель министра финансов Красноярского края.