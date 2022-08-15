«Русатом Инфраструктурные решения» разворачивает платформу «Умный город» в ЯНАО

«Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») и администрация Пуровского района ЯНАО разворачивают цифровые сервисы платформы «Умный город». Проект реализуется в рамках заключенного контракта между администрацией и компанией «Цифровые платформы и решения умного города» (входит в контур управления РИР). В соответствии с ним, компания внедрит 26 различных модулей, которые повысят качество управления городским хозяйством, скорость реакции на нештатные ситуации, создадут дополнительные возможности для развития диалога между жителями, бизнесом и властью. В настоящее время платформа работает в тестовом режиме, часть модулей уже развернуты и наполняются данными.

Технологически платформа представляет из себя программно-аппаратный комплекс с различными сервисами для жителей муниципального округа, объединенными единым веб-ресурсом. Часть из них закрытые (для служебного использования), часть предназначена для общественного использования. Это информационные и бытовые сервисы, в том числе возможность коммуникации между жителями, организациями и представителями муниципалитета. В ходе выполнения работ создается веб-версия платформы «Умный город» и мобильное приложение. С их помощью можно в том числе осуществлять бронирование и оплату услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями.

«Одним из основных приоритетов администрации Пуровского района является развитие каналов прямой связи с жителями, бизнесом и предприятиями. Уверен – работа местной власти только тогда будет эффективной, когда диалог будет простым, доступным каждому, постоянным и плодотворным. «Умный город» – дополнительная возможность для обратной связи и полезный инструмент, кроме того, многие сервисы позволяют сделать жизнь пуровчан комфортнее. Система дает понять, какие проблемы вызывают наиболее острую реакцию и их надо решать в первую очередь, а какие задачи – в плановом порядке», – отметил глава Пуровского района Антон Колодин.

Модуль «Городские проблемы» позволит жителям с любыми проблемными вопросами обращаться в единое цифровое окно с персонального компьютера, ноутбука или мобильного телефона. Служебные модули позволят в режиме онлайн получать информацию о проведении земляных работ, территориях обслуживания управляющих компаний, данные из ГИС ЖКХ. Модуль «Уборка улиц» показывает плановую уборку и текущий статус мероприятий, помогает оценить их эффективность. «Общественный транспорт» позволяет узнавать прогнозы прибытия городского транспорта, расписание, остановки и маршруты. Модуль «Планы городских властей» позволяет контролировать исполнение муниципальных заказов на строительство объектов и благоустройство территорий.

Решение реализовано на базе интегрированной цифровой платформы, разработанной РИР. Это 100% российский продукт, учитывающий требования к импортозамещению. Технологии «Умного города» госкорпорации «Росатом» на сегодняшний день действуют в различных регионах России – от Мурманской области до Сахалина. После внедрения платформы эксперты РИР проведут обучение для уполномоченных сотрудников администрации и ведомств.

«Мы делаем всё необходимое, чтобы система продолжала развиваться, становилась полезнее и удобнее для сотрудников и жителей», – сказал Сергей Кучин, директор по развитию регионов РИР.