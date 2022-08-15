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Минцифры: МФЦ 50 регионов готовятся к запуску сервиса по Карте болельщика

В России расширяется сервис оформления Карты болельщика в МФЦ. К регионам, где уже можно подтвердить личность для выдачи Карты, подключатся еще порядка 50 субъектов. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Минцифры России.

На днях к сервису подтверждения личности подключилась Челябинская область: соответствующая услуга предоставляется в 58 отделениях МФЦ региона.

Карта болельщика – цифровой сервис для посетителей спортивных соревнований. Ее получили уже почти 170 тыс. человек.

Сейчас оформить карту с нуля можно в 5 регионах страны, а подтвердить личность после подачи заявления на «Госуслугах» – в 12 субъектах: Воронежская область, Краснодарский край, Москва, Московская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Ростовская область, Самарская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Челябинская область, Чеченская Республика.

Для обслуживания по услуге Карты болельщика работают более 9 тыс. окон МФЦ.

Остальные субъекты будут подключаться по мере обеспечения технической возможности в многофункциональных центрах.

Полный список МФЦ для оформления Карты болельщика можно найти на портале госуслуг.

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