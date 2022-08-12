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Через платформу обратной связи на «Госуслугах» за полгода направлено более 1,65 млн запросов в органы власти

Через платформу обратной связи на «Госуслугах» за первое полугодие 2022 года граждане направили более 1,65 млн запросов в органы власти. Об этом заявил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» (ПОС) внедрена почти во всех субъектах России.

ПОС – это единое окно взаимодействия с государством, которой позволяет не только направить обращение в орган государственной власти, но и участвовать в опросах, голосовать за важные социальные проекты, высказывать позицию по проектам нормативных актов.

«Президент Владимир Путин неоднократно говорил нам о важности обратной связи от граждан, чтобы четко и ясно понимать, что происходит с нашими решениями в реальной жизни. Платформа обратной связи на «Госуслугах» как раз дает широкие возможности ее получения, а также позволяет решать не только системные, но и порой крайне важные точечные, индивидуальные вопросы наших граждан. Только за первое полугодие 2022 г. россияне направили более 1,65 млн запросов в органы государственной власти (1,63 млн – уже рассмотрены), приняли участие в 5,3 тыс. опросах и обсуждении нормативных актов. С развитием платформы проблема поиска ответственного лица и оперативного доведения до него информации решается в автоматическом режиме. При этом гражданин онлайн может следить за статусом обработки обращения, а также оценить по итогам качество полученного ответа или решения. К примеру, с использованием платформы проведено Всероссийское голосование по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2023 г.», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Всего за время работы платформы обратной связи было направлено 9,5 млн сообщений, из них – 9,4 млн сообщений рассмотрены (100 тыс. находятся в работе).

Около 1,5 тыс. муниципальных образований разместили более 5 тыс. проектов благоустройства территорий. В голосовании приняли участие свыше 10,7 млн граждан.

Сейчас Минцифры прорабатывает внедрение оценки эффективности работы ответственных за ответы на обращения, от качества работы которых зависит решения проблем граждан.

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