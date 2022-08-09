CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт ИТ в госсекторе Техника
|

100 тыс. проверок объектов культуры Подмосковья проведено в «цифре»

Состояние библиотек, театров, музеев, образовательных учреждений сферы культуры и культурно-досуговых учреждений в Московской области контролируют в «цифре» с помощью мобильной платформы «Проверки Подмосковья» с 2020 г. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

За это время исполнители провели 100 тыс. проверок. Об этом сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

«Проверку проводят сотрудники учреждений культуры по специальному чек-листу в мобильном приложении “Проверки Подмосковья”. Особое внимание уделяется состоянию входных групп и ограждений, чистоте территории. Лидером по числу проведенных проверок в “цифре” стал Одинцовский городской округ», – отметила Надежда Куртяник.

Всего под цифровой контроль взяты более 7700 объектов культуры. Проверку проводят 2500 исполнителей. Результаты их работы отправляются на контроль к модераторам – сотрудникам министерства культуры и туризма Московской области. Если модераторы найдут нарушения, то возвращают задание исполнителю на доработку.

Приложение «Проверки Подмосковья» появилось в 2017 г. С его помощью контролируется содержание подъездов в многоквартирных домах, состояние детских площадок, парков, качество питания в школах, состояние соцучреждений и т.д. Благодаря приложению ответственные исполнители могут оперативно исправлять недочеты в работе до появления обращений жителей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти Ингушетии оставили «Ситроникс» без сотен миллионов и хлопнули дверью

Конференция CNews «Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации» состоится 29 сентября

Любой желающий может взломать американскую систему оповещений о ЧС и поднять ложную тревогу

ЦИК требует у «дочки» «Ростеха» больше сотни миллионов за срыв поставок устройств электронного голосования

Власти потратят 20 миллиардов на цифровизацию Единого реестра недвижимости

Власти вложат 300 миллионов в анализ опасностей для российских ГИС

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Лучшие онлайн-переводчики: выбор ZOOM

10 лучших TWS-наушников с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Оптический наномотор преобразует свет в энергию

Впервые найдена убедительная схема форм жизни на Марсе: она не зависит от почвы и кислорода

Физики уверены, что обнаружили замену кремнию — это лучший в мире полупроводник
Показать еще
CNEWS TV
CNews FORUM Кейсы: Как Россия укрепляет свой цифровой потенциал?
Visary BI – импортонезависимая система продвинутой аналитики
Конкурент Xiaomi привез в Россию первый в мире телевизор с экраном...
«Яндекс» научился синхронному переводу онлайн-трансляций на...