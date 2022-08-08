CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье к онлайн-услуге подключили «Госключ»

В Московской области оформление земли в аренду или собственность без проведения торгов переведено в «цифру» в 2019 г. Теперь при подаче электронного заявления на регпортале подписать договор купли-продажи или аренды можно в мобильном приложении «Госключ». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«После успешного оформления онлайн-заявления в личный кабинет заявителя придет договор купли-продажи или аренды. Подписать его можно быстро и удобно в приложении “Госключ”. При этом электронный документ будет иметь ту же юридическую значимость, что и на бумаге», – сказала министр государственного управления информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

С начала 2022 г. на портале госуслуг Подмосковья подано более 22 тыс. заявлений на предоставление земли без проведения торгов.

Для подписания договора купли-продажи или аренды в «Госключе» необходимо сформировать заявление, дождаться поступления договора в личный кабинет, после чего направить документ в приложение «Госключ». Подписать документы необходимо в течение суток. После этого файл с электронной подписью вернется в личный кабинет заявителя.

Услуга «Предоставление земельных участков в аренду, собственность без торгов» доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Земля и стройка» – «Предоставление земельных участков».

***

«Госключ» – это приложение для подписания юридически значимых документов в электронном виде, разработанное в 2021 г. при координирующей роли Минцифры России. Оно дает пользователям с подтвержденной учетной записью «Госуслуг» возможность подписывать договоры и оформлять сделки онлайн в режиме 24/7. С его помощью граждане подписали уже более 400 тыс. документов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти Ингушетии оставили «Ситроникс» без сотен миллионов и хлопнули дверью

Конференция CNews «Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации» состоится 29 сентября

Любой желающий может взломать американскую систему оповещений о ЧС и поднять ложную тревогу

ЦИК требует у «дочки» «Ростеха» больше сотни миллионов за срыв поставок устройств электронного голосования

Власти потратят 20 миллиардов на цифровизацию Единого реестра недвижимости

Власти вложат 300 миллионов в анализ опасностей для российских ГИС

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Лучшие онлайн-переводчики: выбор ZOOM

10 лучших TWS-наушников с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Оптический наномотор преобразует свет в энергию

Впервые найдена убедительная схема форм жизни на Марсе: она не зависит от почвы и кислорода

Физики уверены, что обнаружили замену кремнию — это лучший в мире полупроводник
Показать еще
CNEWS TV
CNews FORUM Кейсы: Как Россия укрепляет свой цифровой потенциал?
Visary BI – импортонезависимая система продвинутой аналитики
Конкурент Xiaomi привез в Россию первый в мире телевизор с экраном...
«Яндекс» научился синхронному переводу онлайн-трансляций на...