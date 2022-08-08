Более 10 тыс. технологических компаний получили поддержку Агентства инноваций Москвы за 10 лет

Летом 2022 г. Агентству инноваций Москвы исполнилось 10 лет. Оно было создано в 2012 г. для поддержки столичных технологических компаний. Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, за время работы организации в ее программах приняли участие более 10 тыс. предприятий. Агентство помогает им масштабировать бизнес, привлекать инвестиции, находить заказчиков и деловых партнеров. Об этом CNews сообщили представители аппарата мэра и Правительства Москвы.

«Программы агентства предназначены для стартапов на разных этапах развития — от самого раннего, когда есть только идея, до момента, когда компания уже получает прибыль. С их помощью инноваторы решают наиболее сложные и насущные вопросы, включая тестирование технологий в реальных условиях, поиск инвесторов и расширение бизнеса. За 10 лет такой поддержкой воспользовались свыше 10 тыс. предприятий, а проекты агентства не раз отмечались российскими и международными отраслевыми премиями», — сказала Наталья Сергунина.

Есть опыт, но нет проекта

Талантливым ИТ-специалистам, у которых есть опыт работы, но нет собственного продукта, Агентство инноваций предлагает принять участие в хакатонах и конкурсах по разработке цифровых технологий. Участники соревнований собирают команду и за короткий период времени с нуля создают решение под запрос города или крупного бизнеса, а затем дорабатывают и внедряют его.

Самый масштабный — конкурс на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации», который проводится с 2019 г. Участникам предлагают решить одну из актуальных задач для города, например, создать электронную базу бездомных животных, интерактивную карту благоустройства столицы или сервис персональных рекомендаций по организации досуга.

Другой проект агентства — ежегодный московский хакатон Moscow City Hack. В этом году его заказчиками стали шесть столичных структур и две коммерческие организации.

Победители и призеры цифровых конкурсов и хакатонов получают денежные премии, которые помогают им доработать продукт и открыть стартап. С 2019 г. для участия в ИТ-состязаниях зарегистрировались более 16,5 тыс. человек, а общий призовой фонд составил свыше 38,4 млн руб.

Есть идея, но нет продукта

Для стимулирования создания и внедрения решений, которые способствуют улучшению качества жизни в столице, с 2020 г. проводится конкурс на премию мэра «Новатор Москвы». В нем приняли участие уже более 3200 изобретателей. За три года общий призовой фонд составил 58,6 млн руб.

Призеров определяют в трех номинациях, среди которых «Проект будущего» — для идей на начальной стадии; «Меняющие реальность» — для разработчиков, которые готовятся вывести продукт на рынок; «Лидеры инноваций» — для производителей, которые уже получают прибыль. В каждой номинации есть шесть направлений: «Общественные проекты», «Медицина и фармацевтика»; «Транспорт и логистика»; «Благоустройство и строительство», «Промышленность», «Экология и охрана окружающей среды».

Есть продукт, нужно протестировать

Еще один проект — программа пилотного тестирования инновационных решений. Она позволяет организациям испытать технологию на базе частных компаний и городских объектов. Таким образом, предприниматели могут оценить рыночный потенциал своих продуктов и получить обратную связь от пользователей, а пилотные площадки знакомятся с разработками и рассматривают их для внедрения.

Сейчас в программе участвует 185 государственных и коммерческих площадок из 18 отраслей, включая энергетику и ретейл, логистику, спорт, медицину и реабилитацию. В рамках проекта инициировали более 200 пилотных тестирований и завершили 165.

С апреля 2022 г. любые столичные технологические компании и стартапы, тестирующие продукты и сервисы на объектах города, могут получить компенсацию в размере до 2 млн руб. Грант может покрыть расходы на логистику, страхование, сертификацию, монтаж или демонтаж и на многие другие услуги.

Благодаря программе пилотного тестирования технологические компании привлекли свыше 650 млн руб. инвестиций и заключили контракты на сумму более 430 млн руб. Кроме того, сегодня предпринимателям уже одобрено 30 грантов на общую сумму 49 млн руб.

Есть продукт, нужен рост

Чтобы стать привлекательным для клиента или инвестора, стартап должен оптимизировать свои внутренние процессы и правильно подготовить продукт. Для этого создана программа поддержки технологического предпринимательства StartHub.Moscow. Основатели и руководители компаний получают инструменты для роста бизнеса и могут пользоваться коворкингом на площадке «Старт хаб» на «Красном Октябре». Продолжительность программы — пять месяцев, участие бесплатное.

С начала 2021 г. резидентами StartHub.Moscow стали более 300 технологических стартапов. По итогам первых двух потоков выпускники привлекли более одного миллиарда рублей финансирования, запустили свыше 200 пилотных проектов с крупным бизнесом и кратно увеличили прибыль. Сейчас идет третий поток программы, 15 ноября 2022 г. его участники презентуют свои продукты и результаты инвесторам, представителям корпораций и города.

Есть спрос — будет и предложение

Взаимодействию технологических компаний с городом и крупным бизнесом способствует онлайн-платформа «Карта инновационных решений». Потенциальные заказчики могут быстро найти необходимые новинки и договориться о сотрудничестве с разработчиками.

Сейчас на платформе собрано свыше четырех тысяч технологичных продуктов от 2700 российских компаний. У каждого из них есть своя карточка с информацией о полезных свойствах и преимуществах, данными по эффективности внедрения и контактами разработчиков.

Сервис «Городские запросы» — цифровая витрина задач от столичных департаментов, посвященных поиску и внедрению инноваций. Сейчас она содержит более 70 запросов московских органов исполнительной власти. Любая российская компания может откликнуться на них и предложить свое решение.

Рынок инвестиций и стартап-навигатор

Важная функция Агентства инноваций — исследование технологических рынков и инновационной экосистемы в Москве и мире. Организация регулярно выпускает актуальные аналитические материалы о стартапах и инвестиционном рынке столицы, рассказывает о перспективных направлениях.

В 2021 г. агентство запустило собственную платформу с полезной информацией для стартапов Startup Guide. В ее базе более 4700 технологических компаний. Проект помогает основателям бизнеса привлечь инвестиции, подобрать акселерационную программу, инкубатор или площадку для тестирования инновационных решений и ознакомиться с офисами или коворкингами для работы. Инвесторы и корпорации с ее помощью смогут подобрать подходящие проекты.