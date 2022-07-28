За первое полугодие 2022 г. объем госзакупок по 44-ФЗ в сфере ИТ увеличился на 13,5% и составил 126,54 млрд рублей

По данным аналитического центра «ТЭК-торг», объем госзакупок по Федеральному закону № 44-ФЗ в сфере информационных технологий за шесть месяцев 2022 г. увеличился на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. и составил 126,54 млрд руб. Значительная часть средств пришлась на приобретение компьютеров и периферийного оборудования – 71,37 млрд руб. (20743 закупочных процедуры). Об этом CNews сообщили представители «ТЭК-торг».

По данным АО «ТЭК- торг», объем закупок компьютеров и периферийного оборудования по 44-ФЗ составил 71,37 млрд руб. (20743 закупочных процедуры), что соответственно на 5,2% и 6,7% ниже, чем годом ранее. Объемы НМЦ закупок программных продуктов и услуг по разработке и тестированию программного обеспечения, напротив, показали заметный рост – 55,17 млрд руб. (увеличение на 52,6%), опубликовано закупочных процедур – 7401.

На 31,8% снизился объем ИТ-закупок в рамках 223-ФЗ и составил 97,09 млрд руб. (на 15449 процедур). По итогам шести месяцев 2022 года софта и лицензий было закуплено на сумму 40,86 млрд руб., что на 43,5% ниже, чем годом ранее (5449 процедур). За аналогичный период 2021 г. было проведено 6930 процедур на сумму 72,33 млрд руб. Объем закупок компьютеров и периферийного оборудования по 223-ФЗ снизился на 19,8% и составил 56,23 млрд руб. (110177 закупочных процедур).

В топ регионов по количеству ИТ-закупок в первом полугодии 2022 г. по двум федеральным законам вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Красноярский край, а также Калужская, Свердловская, Новосибирская и Ростовская области.

В расчетах использованы данные по ОКПД: 26.20 «Компьютеры и периферийное оборудование», 62.01 «Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения», 58.29 «Услуги по изданию прочего программного обеспечения».

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Федеральная электронная площадка «ТЭК- торг» основана в декабре 2012 г. и является 100% дочерним предприятием АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа». Входит в число крупнейших ЭТП России по объемам опубликованных процедур в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.