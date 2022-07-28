Sitronics Group займется подбором решения для анализа спутниковых снимков при контроле за городским имуществом в Москве

Многопрофильная ИТ-компания Sitronics Group подписала договор с «Электронной Москвой» на предоставление решений для анализа спутниковых снимков сверхвысокого разрешения и автоматического обнаружения изменений в городской среде. Работы будут выполняться в интересах Департамента информационных технологий города Москвы и Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости.

В рамках проекта пройдет сравнительное тестирование нескольких решений для анализа спутниковых снимков. Они основаны на применении искусственного интеллекта и алгоритмов для распознавания объектов недвижимого имущества.

«У Sitronics Group накоплена большая экспертиза по разработке собственных космических аппаратов, выполняющих дистанционное зондирование Земли, и анализу полученных от них данных. Это позволило нам сделать наиболее конкурентное предложение на стадии выбора кандидатов, а далее мы представим эффективные и конкурентные решения для анализа спутниковых снимков», – сказал президент компании Николай Пожидаев.

В рамках контракта Sitronics Group представит не менее трех вариантов решения. Система должна будет анализировать спутниковые снимки и определять появление и исчезновение объектов капитального строительства, временных строений, строительных площадок, а также изменение границ земельных участков и пространственные изменения зданий. Точность геодезической привязки снимков, с которыми предстоит работать системе, составляет 1 к 10000 (1 сантиметр на снимке соответствует 100 метрам). Пространственное разрешение фотографий будет составлять от 0,3 до 0,5 метров на пиксель.

«Благодаря такому качеству получаемых изображений система может эффективно распознавать возникновение строительных площадок, в том числе на месте пустырей или зеленых зон, определять расширение границ здания или участка, крупные разрытия, увеличение площади строения с момента предыдущей съемки и многое другое. Спутниковая съемка и анализ полученных изображений — следующий этап внедрения искусственного интеллекта для решения городских задач», — сказал начальник Управления городского видеонаблюдения Департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Головин.

По словам заместителя начальника Госинспекции по недвижимости Максима Куракина, для выявления земельно-имущественных нарушений в ведомстве сегодня задействованы технологии искусственного интеллекта, автоматизированные алгоритмы, квадрокоптеры, камеры городского видеонаблюдения и роботы.

«Мы рассчитываем, что спутниковые снимки смогут стать еще одним эффективным инструментом дистанционного мониторинга территории столицы. Это позволит еще более оперативно распознавать и пресекать нарушения земельно-имущественного характера, в том числе возведение самостроя на начальном этапе», – сказал он.

Кроме того, новая функциональность позволит Инспекции автоматизировать рутинную работу, а также сократить бюджетные расходы благодаря своевременному предотвращению правонарушений.

В Sitronics Group входит компания «Спутникс», разрабатывающее нано- и микроспутники для различных целей, включая ДЗЗ.