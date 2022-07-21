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Минцифры обновило сервис записи к врачу на «Госуслугах»

Минцифры обновило сервис записи на прием к врачу на портале госуслуг. Для повышения эффективности его работы был изменен пользовательский сценарий. Теперь в основе механизма записи лежит технология «витрины данных».

На основании информации, представленной на «витрине данных» региональной медицинской информационной системы, «Госуслуги» определяют: поликлинику, к которой прикреплен пользователь; доступных медицинских специалистов; свободные временные слоты для записи.

Этот механизм позволяет минимизировать технические ошибки и повышает доступность сервиса.

Одним из преимуществ внедряемой технологии станет реализация «конкурентной» записи к врачу через различные источники (портал госуслуг, региональные порталы, инфоматы, колл-центры и пр.).

Обновленная версия услуги доступна в двух пилотных регионах: Калужской области и Республике Дагестан.

В дальнейшем обновление сервиса будет масштабировано на другие регионы, а его функции расширятся.

В планах: календарь единых талонов на «Госуслугах» (с возможностью отмены независимо от источника записи); отображение временных слотов, доступных для записи только через регистратуру; запись к узкоспециализированным специалистам по направлению; группировка талонов по специализации врача или медицинской организации.

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